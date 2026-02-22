Британський режисер Ніколас Кент покаже у Лондоні виставу “Незламна Україна”

Британський режисер Ніколас Кент, що працює у напрямку документального театру, поставить у лондонському театрі “Аркола” виставу “Незламна Україна” (Ukraine Unbroken). Про це повідомляє видання Financial Times.

Покази вистави пройдуть з 27 лютого до 28 березня 2026.

«Україна незламна» складається з п’яти частин, кожна з яких зосереджена на одному з аспектів російсько-української війни; вони охоплюють період від протестів на Майдані 2014 року до повномасштабного вторгнення. Сайт театру описує їх наступним чином:

«Завжди» Джонатана Маєрсона: подружжя тримають у заручниках у готелі «Україна» у 2014 році, поки їхній син протестує на Майдані;

«П'ятиденна війна» Девіда Едгара: похмуро-комічний та зловісний погляд на амбіції та ілюзії російської «Спеціальної військової операції» 2022 року – вторгнення, яке не було вторгненням, і війни, яка не була війною;

«Три товарищі» Наталки Ворожбит: чорно-гумористична сповідь українця, який переховується від призову, розмірковуючи про різні шляхи, якими він та його друзі пройшли війну;

«Жахливі речі» Девіда Грейга: історія українських військових на передовій, які захопили пораненого північнокорейського солдата та повинні вирішити, чи ризикувати власним життям, щоб врятувати його;

«Захоплений» Кет Госкович: жахлива реальність 20 000 українських дітей, викрадених Росією; розповідає про матір, яка розшукує доньку у світі пропаганди та перевиховання, де стираються і дитинство, і країна.

Виставу супроводжує музика у виконанні української бандуристки Марії Петровської.

«Ця вистава має місію, – розповів FT Ніколас Кент. – Ми випускаємо велику сувенірну програму і чверть виручених коштів передаємо організації «Врятуй Україну» на порятунок вкрадених дітей».

Фото: ft.com Ніколас Кент

Про Ніколаса Кента:

– британський театральний режисер, працює у напрямку документального театру, вербатім;

– протягом 28 років (до 2012) був художнім керівником театру Tricycle (нині Kiln) на північному заході Лондона, де започаткував серію новаторських «трибунальних» п'єс: судово-політичних драм, які дослівно відтворювали уривки з важливих громадських розслідувань;

– програмував цілі дні коротких вистав, присвячених серйозним темам, таким як «Велика гра: Афганістан» (12 міні-драм про Афганістан) та «Бомба» (10 драм про ядерну загрозу);

– зараз йому 81 рік.

– «Рушійною силою театральної діяльності для мене є ненависть до расизму та ненависть до несправедливості. І це дві речі, з якими театр справді може впоратися краще, ніж майже будь-що інше, тому що ти ставиш себе на місце іншої людини», – каже Кент.