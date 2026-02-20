Мистецьке обʼєднання «Хвиля» розпочало набір на театральну освітню програму «Лабораторія Мімограмоти» для міждисциплінарних митців та мисткинь. Про це повідомляють організатори.

Пограма пропонує практичне ознайомлення з українською авангардною театральною традицією, основаної на освітніх принципах і методах Леся Курбаса та його колективів. Програма побудована на методології акторів театру «Березіль» та текстах книги «Мімограмота. Майстерство актора» Степана Бондарчука, учня й колеги Курбаса.

До участі в курсі запрошують акторів, режисерів, архітекторів, візуальних митців, письменників тощо. В рамках курсу проведуть 6 занять у форматі тренінгів, семінарів і лекцій.

Під час зустрічей учасники та учасниці:

разом прочитають та обговорять вибрані тексти «Мімограмоти»;

ознайомляться з вправами березільців через рух, використовуючи їх як інструмент та основу для власного пошуку;

дізнаються про історичний та мистецький контексти 1920-х із акцентом на принципи та естетику авангардного театру.

Навчання триватиме з 14 до 29 березня у вихідні та відбуватиметься в офлайн-форматі в просторі МО "Хвиля" у Львові.

Прийом заявок триває до 25 лютого. Участь у «Лабораторії Мімограмоти» – безкоштовна.

Проєкт створено за підтримки «KEY WORK: Мистецькі гранти» RIBBON International у співпраці з Jam Factory Art Center.