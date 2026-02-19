Виставка відкриється на початку березня в Мадриді.

На початку березня у Мадриді відкриється персональна виставка українських митців Романа Хімея та Яреми Малащука під назвою «Pedagogies of War»(«Педагогіки війни»). Проєкт презентують у стінах одного з провідних художніх музеїв Іспанії — Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Виставка триватиме з 3 березня до 31 травня 2026 року та представить масштабні відеоінсталяції, створені дуетом упродовж останніх років, а також нові роботи, підготовлені спеціально для мадридської експозиції.

«Pedagogies of War» досліджує, як війна формує спосіб мислення суспільства, як вона проникає у повсякденність і трансформує колективну пам’ять. Художники працюють із документальним матеріалом, медіаобразами та особистими свідченнями, поєднуючи кіномову й інсталяційні практики.

Фото: фото зі сторінки Естет газети

Серед представлених робіт — відеоінсталяції Open World (2025), You Shouldn’t Have to See This (2024), а також новий проєкт Pedagogies of War: War at Distance (2026), створений спеціально для музею.

Роман Хімей та Ярема Малащук працюють разом із 2016 року. Їхні роботи експонувалися на міжнародних фестивалях і виставкових майданчиках Європи. Дует відомий поєднанням документального кіно та сучасного мистецтва з фокусом на соціально-політичні процеси в Україні.