Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Культура

Уряд вніс п’ять об’єктів на Закарпатті до Держреєстру нерухомих пам’яток

Серед них – замок «Паланок», палац-фортеця графів Телекі та Ужгородський замок.

Уряд вніс п’ять об’єктів на Закарпатті до Держреєстру нерухомих пам’яток
замок «Паланок»
Фото: вікімедіа

Кабінет Міністрів України за ініціативи Міністерства культури України вніс до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 5 пам’яток національного значення Закарпатської області.

Серед них:

  • «Комплекс графського двору» (Берегове) — палацовий ансамбль XVII століття, пов’язаний з родинами Естергазі, Бетлена та Шенборнів. Сучасного вигляду набув після реконструкції в стилі ампір у ХІХ столітті;
  • «Замок «Паланок» (Мукачево) — одна з найвідоміших фортець України, збудована на вулканічній горі. Це визначна пам’ятка оборонної архітектури та символ міста;
  • «Невицький замок-фортеця» (Кам’яниця) — укріплення XIII–XVI століть, розташоване над річкою Уж. Це унікальний зразок середньовічної фортифікації Закарпаття;
  • «Палацово-парковий комплекс Телекі» (Довге) — зразок типу «palazzo in fortezza» XVIII століття з регулярним парком;
  • «Комплекс Ужгородського замку» (Ужгород) — фортифікаційний ансамбль XIV–XVIII століть, що зберіг історичне планування та архітектурну цілісність.

Внесення до Реєстру посилює державний захист цих об’єктів та створює додаткові можливості для їх збереження.

До Державного реєстру нерухомих пам’яток України вже занесено 34 245 об’єктів культурної спадщини, з яких 2 646 — національного значення.

﻿
