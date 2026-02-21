Серед них – замок «Паланок», палац-фортеця графів Телекі та Ужгородський замок.

Кабінет Міністрів України за ініціативи Міністерства культури України вніс до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 5 пам’яток національного значення Закарпатської області.

Серед них:

«Комплекс графського двору» (Берегове) — палацовий ансамбль XVII століття, пов’язаний з родинами Естергазі, Бетлена та Шенборнів. Сучасного вигляду набув після реконструкції в стилі ампір у ХІХ столітті;

«Замок «Паланок» (Мукачево) — одна з найвідоміших фортець України, збудована на вулканічній горі. Це визначна пам’ятка оборонної архітектури та символ міста;

«Невицький замок-фортеця» (Кам’яниця) — укріплення XIII–XVI століть, розташоване над річкою Уж. Це унікальний зразок середньовічної фортифікації Закарпаття;

«Палацово-парковий комплекс Телекі» (Довге) — зразок типу «palazzo in fortezza» XVIII століття з регулярним парком;

«Комплекс Ужгородського замку» (Ужгород) — фортифікаційний ансамбль XIV–XVIII століть, що зберіг історичне планування та архітектурну цілісність.

Внесення до Реєстру посилює державний захист цих об’єктів та створює додаткові можливості для їх збереження.

До Державного реєстру нерухомих пам’яток України вже занесено 34 245 об’єктів культурної спадщини, з яких 2 646 — національного значення.