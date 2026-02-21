Документальний фільм "Сліди" переміг у програмі "Панорама" на Берлінале

Документальний фільм "Сліди" української режисерки Аліси Коваленко у співрежисерстві з Марисею Нікітюк переміг у програмі "Панорама" 76-го Берлінського кінофестивалю (Берлінале).

Про це повідомляє Суспільне.

Церемонія нагородження відбудеться в неділю, 22 лютого. Це - перша головна нагорода для українського фільму в цій секції за всю історію участі українських стрічок.

Переможця "Панорами" завжди визначають за результатами глядацького голосування у двох номінаціях: ігровий та документальний фільм. В документальній секції "Панорами" цьогоріч було 12 фільмів. Голосували 26 500 глядачів.

Переможців основного конкурсу Берлінале оголосять ввечері 21 лютого у фестивальному палаці. Цьогоріч в усіх програмах Берлінале було три фільми: окрім "Слідів", два фільми у ретроспективних програмах — відреставрований "Кришталевий палац" Григорія Гричера 1934 року у програмі класики та "Розпад" Михайла Белікова у тематичній ретроспективі про 90-ті.

Про що фільм"Сліди"

16 лютого на міжнародному кінофестивалі Berlinale відбулася світова прем’єра документальної стрічки "Сліди" (TRACES) - це шість історій українських жінок, які з 2014 року пережили сексуальне насильство на Донбасі, Херсонщині та Київщині внаслідок російського вторгнення.

Співрежисерками фільму є Аліса Коваленко, відома за стрічками "Ми не згаснемо" і "З любов'ю з фронту", та Марися Нікітюк, яка працювала над такими фільмами, як "Коли падають дерева" і "Я - Ніна".

"Сліди" продюсували Ольга Брегман та Наталія Лібет через їхню незалежну продюсерську компанію 2Brave Productions. Він створений у копродукції України та Польщі, а ще на стадії виробництва стрічку придбав французький мовник ARTE France.