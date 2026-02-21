Мінкульт представив алгоритм дій з повернення культурних цінностей України

У Музеї історії міста Києва відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи щодо повернення культурних цінностей України.

Координацію здійснює Міністерство культури та інформаційної політики України разом з Офісом Генерального прокурора, СБУ, БЕБ, Нацполіцією, Службою зовнішньої розвідки України, Держмитслужбою, МЗС та Мін’юстом, а також за участі музейної спільноти, громадських організацій і міжнародних партнерів, повідомляє Мінкульт.

Під час засідання обговорювали фіксацію та документування втрат державної частини Музейного фонду України, результати спільної роботи за чотири роки війни та подальші кроки з пошуку і повернення викрадених предметів.

Члени групи зосередилися на алгоритмах формування доказової бази у межах кримінальних проваджень щодо злочинів проти культурної спадщини, взаємодії між Мінкультом, Офісом Генерального прокурора та Нацполіцією для оголошення музейних предметів у міжнародний розшук через Interpol, а також на синхронізації даних між Реєстром Музейного фонду України та міжнародними платформами.

Заступник Міністра культури Іван Вербицький підкреслив, що повернення культурних цінностей є пріоритетом державної політики, наголосивши на важливості інтеграції українських даних у міжнародні бази та синхронізації законодавства з нормами міжнародного права.

Основні стратегічні кроки, які реалізує Мінкульт:

впровадження електронного Реєстру Музейного фонду України;

формування переліку викрадених предметів та оголошення їх у національний і міжнародний розшук;

інтеграція до міжнародних баз даних, зокрема Interpol;

підготовка доказової бази для повернення цінностей в Україну.

З 2022 року Україна активно формує систему захисту культурної спадщини: створено Emergency Red List – Ukraine, підготовлено оповіщення до Interpol про викрадені предмети з Херсонського художнього музею ім. О. Шовкуненка, а США ввели обмеження на ввезення української етнографічної та археологічної спадщини до 2029 року.

У 2026 році в базі Interpol опубліковано близько 90 оповіщень про викрадені музейні предмети з Херсонського обласного художнього музею.

Заступниця Міністра культури Анастасія Бондар зазначила, що Реєстр Музейного фонду України продовжує доопрацьовуватися для потреб правоохоронців і міжнародної взаємодії. Частина даних буде доступна лише уповноваженим органам.

Очікується, що виконання стратегічних завдань забезпечить:

створення ефективної системи пошуку та повернення культурних цінностей;

формування національного переліку викрадених предметів;

подання оповіщень через Interpol;

підготовку доказової бази для повернення викраденого в Україну.

Представники Мінкульту наголосили, що повернення культурних цінностей – це довгострокова системна робота, результат якої залежить від правових інструментів, цифрових рішень, міжнародної співпраці та щоденної координації між органами влади, експертами й громадськими організаціями.