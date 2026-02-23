Раніше драматург вже працював двічі в Києві у 2022 та 2023 році.

Американський драматург і режисер Річард Нельсон утретє за останні два роки працює в українській столиці. Цього разу він створює виставу «Більше краси, ніж туги» на сцені Київський академічний драматичний театр на Подолі. Про це пише видання Український театр.

Нова постановка зосереджується на постаті Лесі Українки та її найближчому колі — але без пафосу і бронзового ореолу. Автори пропонують погляд на родину Косачів як на людей зі своїми слабкостями, тривогами й надіями, які опиняються в точці історичної та особистої напруги.

Фото: видання Український театр з репетиції вистави

Для Нельсона ця робота є продовженням його зацікавлення українською культурною історією початку ХХ століття. Режисер знову звертається до інтимної оптики: його цікавить не офіційна версія великих постатей, а повсякденність — крихка, жива й наповнена внутрішніми драмами. Саме в цьому просторі, за його художньою логікою, народжується справжня краса — навіть тоді, коли поруч звучить туга.

У 2023 році він поставив п’єсу «The Michaels» («Майкли») в театрі на Подолі — камерна історія про родину митців, які збираються разом у період суспільної турбулентності. В українській версії вистава набула особливого звучання в контексті повномасштабної війни. Раніше, у 2022 році, Річард Нельсон працював у Києві над театральним проєктом із українськими акторами, який також розвивав його фірмовий стиль — інтимні розмови в родинному колі на тлі історичних потрясінь. Тоді співпраця стала початком його глибшого занурення в український культурний контекст.

Нинішня постановка «Більше краси, ніж туги» фактично завершує своєрідну київську трилогію Нельсона — цикл робіт про інтелектуальні родини, мистецтво і крихкість людської гідності в переломні часи.