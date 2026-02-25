Луганський український театр покаже виставу за поезією «Бу-Ба-Бу»

СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр покаже в Києві премʼєру вистави «Мені тебе мало» Валерії Романко за поезією «Бу-Ба-Бу» і авторів, близьких до угрупування. Про це повідомили організатори.

Як ідеться в описі, «Мені тебе мало» — музично-поетична вистава про українську поезію 1980–1990-х, яка виросла з кухонних посиденьок, сперечань, закоханостей і гри зі словом. Це історія про життя всупереч перешкодам, про свободу, яка не піддається правилам, і про слово, яке завжди хоче вирватися за рамки.

Зі сцени звучатимуть тексти поетів кількох поколінь – від шістдесятників і до сучасних, зокрема Миколи Холодного, Юрія Андруховича, Олександра Ірванця, Віктора Неборака, Івана Малковича, Юрка Позаяка, Віхти Саду, Галини Петросаняк і Сергія Жадана. Різні голоси й характери зливатимуться в одну авантюру, де сміх та іронія стають способом виживання, а поезія – рухом, шумом і драйвом.

Премʼєрні покази пройдуть 28 лютого та 1 березня о 18.00 у київському Міжнародному центрі культури і мистецтв (колишній Жовтневий палац).

Про Бу-Ба-Бу (Бурлеск-Балаган-Буфонада):

  • літературне постмодерне угрупування, засноване в 1985 році у Львові Юрієм Андруховичем, Віктором Небораком та Олександром Ірванцем;

  • проводили концертні поетичні вечори;

  • у своїх творах автори використовували принципи карнавальності, пародію, іронію, гру слів, змішування літературних жанрів та стилів;

  • заснували академію, яка присуджувала премію імені пана Базя «За найкращий вірш року».

