УКФ підтримає Львів у реалізації проєкту, з яким він йшов на Культурну столицю Європи

Фонд виділить 5 млн грн.

УКФ підтримає Львів у реалізації проєкту, з яким він йшов на Культурну столицю Європи
Підписання Меморандуму про співпрацю УКФ та міста Львів. Андрій Садовий, Юлія Хомчин, Анастасія Образцова.
Фото: Роман Балук

Львів та Український культурний фонд (УКФ) підписали Меморандум про співпрацю та партнерство. Про це повідомила команда Інституту стратегії культури.

Як зазначають, УКФ виступить у ролі державного інвестора розвитку культури для реалізації спільних програм, націлених на зміцнення громади, розвитку іміджу Львова, видимості культури в українському суспільстві та за кордоном. У межах цих програм підтримку зможуть отримати локальні діячі у сферах культури та креативних індустрій. 

Перш за все, йдеться про ініціативу «Відповідальність бути» (Responsibility to Be), заплановану на 2025‒2030 роки; з цією програмою Львів подавався на конкурс Культурна столиця Європи. Зокрема УКФ цьогоріч надасть для її впровадження суму розміром 5 млн грн; загальний бюджет конкурсу становитиме 10 млн грн. Спільна програма з УКФ є пілотною для Львова.

Участь у підписанні меморандуму взяли міський голова Львова Андрій Садовий, виконавча директорка Українського культурного фонду Анастасія Образцова, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, керівник департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Про проєкт «Відповідальність бути» (Responsibility to Be):

  • концепція, розроблена для заявки в конкурсі ЄС «Європейська столиця культури 2030» (ЄСК 2030);

  • заявка передбачала втілення 25-ти культурних програм Львова, серед яких: арт-проєкти, фестивалі,створення онлайн-архівів міської культури, інтеграція Львова в офіційні культурні маршрути Ради Європи та інші;

  • у жовтні 2025 року відбувся фінал конкурсу ЄСК 2030 у Брюсселі – переможцем оголосили чорногорське місто Никшич;

  • процес розробки координував Інститут стратегії культури на чолі з Юлією Хомчин, яка заявила, що Львів не відмовляється від ідеї і навіть без титулу ЄСК втілюватиме концепцію.

﻿
