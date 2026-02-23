Встановила у квартирі смартфон, який здійснював онлайн-трансляцію вибухів: у СБУ розповіли деталі теракту у Львові

За допомогою транляції куратора ФСБ дистанційно активував вибухівки саме в момент прибуття правоохоронців.

Служба безпеки України та Національна поліція розповіли деталі затримання підозрюваної у скоєнні потрійного теракту у Львові 22 лютого. Підозрювану затримали протягом 10 годин з моменту теракту.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СБУ Іван Рудницький, пише пресслужба відомства.

За його словами, виконавицею виявилася 33-річна мешканка Рівненської області, яку завербували російські куратори через інтернет.

"Разом з представниками Нацполу ми по “гарячих слідах” затримали виконавицю злочину. Після підривів вона планувала залишити територію України, але СБУ та Національна поліція завадили цим планам", – наголосив Рудницький.

Як встановило слідство, зловмисниця виготовила три саморобні вибухові пристрої та заклала їх поблизу продовольчого магазину. Коли на локацію прибули правоохоронці, рашисти дистанційно активували перший СВП.

Після вибуху на місце події прибули ще два патрулі поліції, а також піший патруль Нацгвардії. У цей момент майже одночасно відбулися другий і третій вибухи.

Для координації дій виконавиця встановила у квартирі смартфон, який здійснював онлайн-трансляцію з видом на місце майбутнього теракту.

За допомогою цієї трансляції російський куратор відстежував ситуацію та дистанційно активував вибухівки саме в момент прибуття правоохоронців.

За даними слідства, жінка шукала "легкі заробітки" у Telegram-каналах, де й потрапила під вплив російських спецслужб. Після вербування вона прибула до Львова, оселилася в орендованій квартирі поблизу місця запланованого злочину та отримала детальні інструкції щодо виготовлення вибухових пристроїв із підручних засобів.

Комплектуючі для вибухівки вона придбала у господарських відділах супермаркетів. Саморобні пристрої були споряджені мобільними телефонами для дистанційної активації.

Після здійснення теракту підозрювана намагалася виїхати до залізничного вокзалу міста Самбір, однак була затримана правоохоронцями.

За місцем тимчасового проживання фігурантки у Львові проведено обшуки, вилучено докази її співпраці з ворогом.

Провадження здійснюється за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, які можуть бути причетними.

Іван Рудницький також повідомляв, що у кримінальному провадженні щодо теракту у Львові фігурують дві жінки.

Одній із фігуранток сьогодні вже обрали запобіжний захід. Її затримали під час руху в напрямку державного кордону у Самборі. Імовірну спільницю правоохоронці затримали у Харкові.