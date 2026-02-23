Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСуспільствоПодії

Встановила у квартирі смартфон, який здійснював онлайн-трансляцію вибухів: у СБУ розповіли деталі теракту у Львові

За допомогою транляції куратора ФСБ дистанційно активував вибухівки саме в момент прибуття правоохоронців.

Встановила у квартирі смартфон, який здійснював онлайн-трансляцію вибухів: у СБУ розповіли деталі теракту у Львові
Іван Рудницький
Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція розповіли деталі затримання підозрюваної у скоєнні потрійного теракту у Львові 22 лютого. Підозрювану затримали протягом 10 годин з моменту теракту. 

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СБУ Іван Рудницький, пише пресслужба відомства.

За його словами, виконавицею виявилася 33-річна мешканка Рівненської області, яку завербували російські куратори через інтернет.

"Разом з представниками Нацполу ми по “гарячих слідах” затримали виконавицю злочину. Після підривів вона планувала залишити територію України, але СБУ та Національна поліція завадили цим планам", – наголосив Рудницький.

Як встановило слідство, зловмисниця виготовила три саморобні вибухові пристрої та заклала їх поблизу продовольчого магазину.  Коли на локацію прибули правоохоронці, рашисти дистанційно активували перший СВП. 

Після вибуху на місце події прибули ще два патрулі поліції, а також піший патруль Нацгвардії. У цей момент майже одночасно відбулися другий і третій вибухи.

Для координації дій виконавиця встановила у квартирі смартфон, який здійснював онлайн-трансляцію з видом на місце майбутнього теракту.

За допомогою цієї трансляції російський куратор відстежував ситуацію та дистанційно активував вибухівки саме в момент прибуття правоохоронців.

За даними слідства, жінка шукала "легкі заробітки" у Telegram-каналах, де й потрапила під вплив російських спецслужб. Після вербування вона прибула до Львова, оселилася в орендованій квартирі поблизу місця запланованого злочину та отримала детальні інструкції щодо виготовлення вибухових пристроїв із підручних засобів.

Комплектуючі для вибухівки вона придбала у господарських відділах супермаркетів. Саморобні пристрої були споряджені мобільними телефонами для дистанційної активації.

Після здійснення теракту підозрювана намагалася виїхати до залізничного вокзалу міста Самбір, однак була затримана правоохоронцями.

За місцем тимчасового проживання фігурантки у Львові проведено обшуки, вилучено докази її співпраці з ворогом.

Провадження здійснюється за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, які можуть бути причетними.

  • Іван Рудницький також повідомляв, що у кримінальному провадженні щодо теракту у Львові фігурують дві жінки. 
  • Одній із фігуранток сьогодні вже обрали запобіжний захід. Її затримали під час руху в напрямку державного кордону у Самборі. Імовірну спільницю правоохоронці затримали у Харкові.
  • Жительці Харківської області російські спецслужби обіцяли 2 тисячі гривень "за виконання певних завдань". Саме вона повідомила про нібито пограбування магазину у Львові.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies