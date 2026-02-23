Головне за понеділок, 23 лютого: 100 боєзіткнень, теракт у Миколаєві, вибух у Дніпрі, перший зріджений газ із США

У Миколаєві пролунав вибух на території непрацюючої АЗС, унаслідок чого поранень зазнали семеро поліцейських. Двоє з них у важкому стані, повідомив голова Нацполіції України Іван Вигівський.

"Сьогодні о 18:10 у місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої АЗС. Внаслідок цього постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто. Двоє із них перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їх життя", – повідомив Вигівський.

Пізніше в Нацполіції повідомили, що вибух у Миколаєві кваліфіковано як теракт.

Попередньо встановлено, що здетонував вибуховий пристрій, походження якого нині встановлюють правоохоронці.

Увечері 23 лютого стався вибух в будівлі поліції в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра.

"23 лютого близько 20:30 в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції. Унаслідок події постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поруч із будівлею", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 лютого відбулося 100 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку зафіксовано 19 атак, на Гуляйпільському - 14.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 лютого – в новині.

З кінця січня Десантно-штурмові війська і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами на Олександрівському напрямку.

Про це повідомив у Facebook головком Олександр Сирський, який приїхав на напрямки виконання бойових завдань у Південній операційній зоні.

"Ситуація на цій ділянці складна. Противник продовжує чинити тиск, активно застосовує для інфільтрації малі штурмові групи, використовує артилерію, безпілотні засоби, подекуди – бронетехніку", – сказав він.

Однак захисники тримають оборону і успішно діють в наступальній операції.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю білоруському виданню "Дзеркало" повідомив, що близько 7 тисяч українців утримуються в російських тюрмах, де до них ставляться жорстокіше, ніж до політв'язнів з інших країн.

"Я не вважаю, що тюрми Росії чимось відрізняються від тюрем Білорусі. Це однакові режими, з ненавистю до людей. Єдина різниця – що в Білорусі сидять білоруси, а в Росії сидять українці. І вони більш жорстоко ставляться до українців, ніж до тих політичних в'язнів, які є громадянами інших держав", - зазначив Зеленський.

Докладніше – в новині.

Служба безпеки України та Національна поліція розповіли деталі затримання підозрюваної у скоєнні потрійного теракту у Львові 22 лютого.

Підозрювану затримали протягом 10 годин з моменту теракту.

Докладно – в новині.

Група Нафтогаз України у партнерстві з TotalEnergies забезпечила першу в історії поставку зрідженого природного газу зі США через LNG-термінал на німецькому острові Рюген у Балтійському морі.

Після регазифікації ЗПГ на терміналі Deutsche ReGas скраплений газ буде доставлено трубопроводами через Польщу до України, де він стане доступним для забезпечення потреб країни вже у лютому.

Більше інформації – в новині.

Міністри закордонних справ ЄС під час засідання Ради Євросоюзу не змогли схвалити 20 пакет санкцій проти Росії.

Про це на пресконференції після завершення засідання заявила Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, пише Укрінформ.

Глава європейської дипломатії визнала: "Це не той месидж, який ми хотіли надіслати сьогодні". Водночас Кая Каллас наголосила, що відповідна робота щодо пакета санкцій проти РФ продовжуватиметься.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!