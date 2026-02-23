"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаЕкономікаДержава

Нафтогаз вперше постачає зріджений газ через німецький термінал у Балтійському морі

Нафтогаз у партнерстві з TotalEnergies вперше здійснили поставку зрідженого природного газу  із США до німецького острова Рюген.

Нафтогаз вперше постачає зріджений газ через німецький термінал у Балтійському морі
поставка LNG через термінал у Балтійському морі
Фото: Група Нафтогаз

Група Нафтогаз України у партнерстві з TotalEnergies забезпечила першу в історії поставку зрідженого природного газу зі США через LNG-термінал на німецькому острові Рюген у Балтійському морі.

Про це повідомляє Група Нафтогаз України.

Після регазифікації ЗПГ на терміналі Deutsche ReGas скраплений газ буде доставлено трубопроводами через Польщу до України, де він стане доступним для забезпечення потреб країни вже у лютому.

"Перша в історії поставка регазифікованого ЗПГ з Німеччини до України стала можливою лише завдяки професійній та довірчій співпраці всіх партнерів. Ми особливо пишаємося тим, що наш термінал фінансується та експлуатується приватними компаніями, і робить безпосередній внесок у енергетичну безпеку України", – зазначив Інго Вагнер, голова правління Deutsche ReGas.

Голова правління Нафтогазу Сергій Корецький підкреслив, що зима 2026 року є надзвичайно складною через обстріли газової інфраструктури та екстремальні погодні умови. 

"Команда Нафтогазу працює з міжнародними партнерами над диверсифікацією джерел та маршрутів постачання, щоб забезпечити стабільні поставки для українців. Це нове партнерство відкриває надійний маршрут імпорту на поточний рік, а угода є лише першим кроком до довгострокового співробітництва", – зазначив він.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies