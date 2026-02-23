Нафтогаз вперше постачає зріджений газ через німецький термінал у Балтійському морі

Нафтогаз у партнерстві з TotalEnergies вперше здійснили поставку зрідженого природного газу із США до німецького острова Рюген.

Група Нафтогаз України у партнерстві з TotalEnergies забезпечила першу в історії поставку зрідженого природного газу зі США через LNG-термінал на німецькому острові Рюген у Балтійському морі.

Про це повідомляє Група Нафтогаз України.

Після регазифікації ЗПГ на терміналі Deutsche ReGas скраплений газ буде доставлено трубопроводами через Польщу до України, де він стане доступним для забезпечення потреб країни вже у лютому.

"Перша в історії поставка регазифікованого ЗПГ з Німеччини до України стала можливою лише завдяки професійній та довірчій співпраці всіх партнерів. Ми особливо пишаємося тим, що наш термінал фінансується та експлуатується приватними компаніями, і робить безпосередній внесок у енергетичну безпеку України", – зазначив Інго Вагнер, голова правління Deutsche ReGas.

Голова правління Нафтогазу Сергій Корецький підкреслив, що зима 2026 року є надзвичайно складною через обстріли газової інфраструктури та екстремальні погодні умови.

"Команда Нафтогазу працює з міжнародними партнерами над диверсифікацією джерел та маршрутів постачання, щоб забезпечити стабільні поставки для українців. Це нове партнерство відкриває надійний маршрут імпорту на поточний рік, а угода є лише першим кроком до довгострокового співробітництва", – зазначив він.