Уряд виділив 246,4 млн грн на підтримку працівників аварійно-ремонтних бригад, які були залучені до відновлення енергетичної інфраструктури у січні.
Про це повідомляє перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль.
Кошти будуть спрямовані на виплати додаткових 20 тис. грн тим, хто повертає українцям світло, тепло та воду. Гроші будуть перераховані на актуальні банківські рахунки працівників бригад", – зазначає Денис Шмигаль.
Міністр енергетики додає, що що до проєкту долучені всі підприємства паливно-енергетичного комплексу, ЖКГ та "Укрзалізниці". Списки людей, яким надається підтримка, формують самі підприємства та подають через Дію.
- На початку лютого уряд вирішив доплачувати щомісяця співробітникам бригад, які ремонтують пошкоджені внаслідок російських обстрілів енергетичні об'єкти.