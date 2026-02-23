Ці кошти спрямують на виплати додаткових 20 тис. грн енегетикам, які були залучені до відновлення енергетичної інфраструктури у січні.

Уряд виділив 246,4 млн грн на підтримку працівників аварійно-ремонтних бригад, які були залучені до відновлення енергетичної інфраструктури у січні.

Про це повідомляє перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

Кошти будуть спрямовані на виплати додаткових 20 тис. грн тим, хто повертає українцям світло, тепло та воду. Гроші будуть перераховані на актуальні банківські рахунки працівників бригад", – зазначає Денис Шмигаль.

Міністр енергетики додає, що що до проєкту долучені всі підприємства паливно-енергетичного комплексу, ЖКГ та "Укрзалізниці". Списки людей, яким надається підтримка, формують самі підприємства та подають через Дію.