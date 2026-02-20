Шмигаль: Україна отримає понад 600 млн євро та обладнання шести європейських електростанцій

За результатами засідання Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) у Парижі українська делегація досягла важливих домовленостей щодо фінансової та технічної підтримки енергосистеми України.

"Понад 600 млн євро на енергетику і домовленості з партнерами щодо отримання виведеного з експлуатації обладнання 6 європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій — результати роботи української делегації в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства", – повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Джерелами фінансування стануть:

Фонд підтримки енергетики України: внески на суму понад 250 млн євро.

Допомога від США: 276 млн доларів у межах окремої програми через проєкт SPARK.

Підтримка від Франції: 71 млн євро гуманітарної допомоги, яку нададуть протягом 2026 року.

Також домовилися із Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною про можливість отримання виведеного з експлуатації обладнання та його оперативну доставку в Україну. Обладнання буде переміщене та швидко змонтоване. Йдеться про щонайменше 6 виведених з експлуатації ТЕЦ та ТЕЦ, які будуть передані Україні. Так можна буде швидко відновити роботу ключових станцій, що зруйновані ворогом.

Крім цього, підписали Дорожню карту з Францією у сфері цивільної ядерної енергетики, уклали меморандум з Канадою щодо співпраці у сфері енергетики.

"Створюємо нову архітектуру координації допомоги — single energy pipeline, щоб допомога надходила швидше, номенклатура відповідала нашим потребам і зросла ефективність її використання", – написав Шмигаль.

Окрім того, Україна спільно з країнами Балтії, Польщею, Фінляндією, Данією та Норвегією започаткувала Регіональну платформу координації з питань енергетичної стійкості. Ця ініціатива допоможе країнам північно-східного флангу ЄС спільно відповідати на виклики енергетичній безпеці.

Загалом у межах візиту відбулися переговори з представниками 12 країн-партнерів та Європейського Союзу.