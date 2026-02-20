На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Шмигаль: Україна отримає понад 600 млн євро та обладнання шести європейських електростанцій

Загалом відбулися переговори з представниками 12 країн-партнерів та Європейського Союзу.

Шмигаль: Україна отримає понад 600 млн євро та обладнання шести європейських електростанцій
Денис Шмигаль
Фото: телеграм Дениса Шмигаля

За результатами засідання Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) у Парижі українська делегація досягла важливих домовленостей щодо фінансової та технічної підтримки енергосистеми України.

"Понад 600 млн євро на енергетику і домовленості з партнерами щодо отримання виведеного з експлуатації обладнання 6 європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій — результати роботи української делегації в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства",  – повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль. 

Джерелами фінансування стануть:

  • Фонд підтримки енергетики України: внески на суму понад 250 млн євро.
  • Допомога від США: 276 млн доларів у межах окремої програми через проєкт SPARK.
  • Підтримка від Франції: 71 млн євро гуманітарної допомоги, яку нададуть протягом 2026 року.

Також домовилися із Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною про можливість отримання виведеного з експлуатації обладнання та його оперативну доставку в Україну. Обладнання буде переміщене та швидко змонтоване. Йдеться про щонайменше 6 виведених з експлуатації ТЕЦ та ТЕЦ, які будуть передані Україні. Так можна буде швидко відновити роботу ключових станцій, що зруйновані ворогом. 

Крім цього, підписали Дорожню карту з Францією у сфері цивільної ядерної енергетики, уклали меморандум з Канадою щодо співпраці у сфері енергетики.

"Створюємо нову архітектуру координації допомоги  — single energy pipeline, щоб допомога надходила швидше, номенклатура відповідала нашим потребам і зросла ефективність її використання", – написав Шмигаль. 

Окрім того, Україна спільно з країнами Балтії, Польщею, Фінляндією, Данією та Норвегією започаткувала Регіональну платформу координації з питань енергетичної стійкості. Ця ініціатива допоможе країнам північно-східного флангу ЄС спільно відповідати на виклики енергетичній безпеці.

Загалом у межах візиту відбулися переговори з представниками 12 країн-партнерів та Європейського Союзу.

﻿
