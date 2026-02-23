У чотирьох областях є знеструмлення через російські атаки

Через наслідки попередніх російських атак у більшості регіонів України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень.

Станом на ранок 23 лютого унаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях.

Як розповіли в Укренерго, скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу. Також відновлюють розподільчі мережі після попередніх масованих атак на енергооб’єкти, зокрема на Одещині.

Через наслідки попередніх російських атак у більшості регіонів України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

В деяких областях наразі вимушено застосовані аварійні відключення, і попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень там не діють. У цих регіонах повернуться до прогнозованих погодинних графіків одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В Укренерго кажуть, що споживання електроенергії сьогодні знизилось. Сьогодні, 23 лютого, станом на 9:30, його рівень був на 7,5% нижчим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причиною називають підвищення температури повітря у більшості регіонів України, а також вимушене застосування більшого обсягу заходів обмеження в окремих областях.

Вчора, 22 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі – 15 лютого.

У регіонах, де застосовуються погодинні відключення, необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається. Тому просять обмежити користування потужними електроприладами і за можливості, перенести енергоємні процеси на нічні години – після 23:00.