Росіяни вчергове обстріляли Корабельний район Херсона, є поранений

Сьогодні зранку росіяни знову обстріляли Корабельного району Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Вадим Філашкін.
Окупаційні війська цілеспрямовано вдарили по подвірʼю житлового будинку, в якому проживає літня родина.
Унаслідок “прильоту” в оселі вибито шибки, пошкоджено фасад й кімнати, а також огорожу.
Чоловік, який в момент атаки перебував на вулиці, дістав вибухову травму, контузію та уламкові поранення. Постраждалий – під наглядом лікарів.
- Минулої доби під російськими обстрілами перебували 39 населених пунктів Херсонської області. Поранені п'ятеро людей.