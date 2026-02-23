Росіяни вчергове обстріляли Корабельний район Херсона, є поранений

Окупаційні війська цілеспрямовано вдарили по подвірʼю житлового будинку, в якому проживає літня родина.

Сьогодні зранку росіяни знову обстріляли Корабельного району Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Вадим Філашкін.

Унаслідок “прильоту” в оселі вибито шибки, пошкоджено фасад й кімнати, а також огорожу.

Чоловік, який в момент атаки перебував на вулиці, дістав вибухову травму, контузію та уламкові поранення. Постраждалий – під наглядом лікарів.