Життя

На Волині майстра лісу підозрюють у незаконній рубці дерев на 5 млн грн

Діаметр окремих пнів сягав 90 см.

На Волині майстра лісу підозрюють у незаконній рубці дерев на 5 млн грн

У Волинській області працівники ДБР повідомили про підозру у незаконній рубці дерев майстру лісу Цуманського лісництва, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

За інформацією слідства, посадовець, який мав контролювати дотримання правил лісокористування та фіксувати порушення, не відреагував на незаконну рубку дерев цінних порід. Частина з них зростала в межах природно-заповідного фонду.

Дерева не були відведені в рубку, лісорубні квитки не оформлювалися, законні підстави для знищення відсутні. Діаметр окремих пнів сягав 90 см.

Через незаконну вирубку 71 дерева держава зазнала збитків на понад 5 мільйонів грн.

Посадовцю інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

