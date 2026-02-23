Через російський авіаудар на Сумщині поранений чоловік

Також в лікарню звернулася 9-річна дівчинка, яка постраждала він російської атаки раніше.

У Сумській громаді внаслідок удару керованої авіаційної бомби травмований 36-річний чоловік. Також до лікарні звернулася 9-річна дівчинка, яка постраждала 21 лютого в Сумській громаді через удар ворожого БпЛА.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Протягом доби російські війська здійснили більше 70 обстрілів по 21 населеному пункту в 12 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти 12 громад. Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Шосткинській громаді пошкоджено адмінбудівлю, багатоквартирний житловий будинок, приватні житлові будинки;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу, будинку культури, приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, господарчі споруди, легковий автомобіль.

За добу повітряна тривога в області тривала 21 годину 23 хвилини.