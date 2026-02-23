WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Війна

Через російський авіаудар на Сумщині поранений чоловік

Також в лікарню звернулася 9-річна дівчинка, яка постраждала він російської атаки раніше. 

Через російський авіаудар на Сумщині поранений чоловік
Фото: З відкритих джерел

У Сумській громаді внаслідок удару керованої авіаційної бомби травмований 36-річний чоловік. Також до лікарні звернулася 9-річна дівчинка, яка постраждала 21 лютого в Сумській громаді через удар ворожого БпЛА.

Про це повідомили у Сумській ОВА. 

Протягом доби російські війська здійснили більше 70 обстрілів по 21 населеному пункту в 12 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти 12 громад. Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Шосткинській громаді пошкоджено адмінбудівлю, багатоквартирний житловий будинок, приватні житлові будинки;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу, будинку культури, приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, господарчі споруди, легковий автомобіль.

За добу повітряна тривога в області тривала 21 годину 23 хвилини.

