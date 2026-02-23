Одна людина поранена в Краматорську внаслідок влучання FPV-дрона.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Поранені є у Дружківці та Краматорську.

