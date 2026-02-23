Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Росіяни поранили за добу п’ять мешканців Донеччини

Поранені є у Дружківці та Краматорську.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

За минулу добу російська армія поранила п’ять мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На Дружківку росіяни скинули 4 керовані авіабомби – поранили чотирьох цивільних осіб, пошкодили приватні будинки.

Одна людина поранена в Краматорську внаслідок влучання FPV-дрона.

  • 21 лютого росіяни вбили на Донеччині трьох цивільних, одна людина постраждала.
  • З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4059 людей і поранені 8923. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

