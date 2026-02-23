За минулу добу російська армія поранила п’ять мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
На Дружківку росіяни скинули 4 керовані авіабомби – поранили чотирьох цивільних осіб, пошкодили приватні будинки.
Одна людина поранена в Краматорську внаслідок влучання FPV-дрона.
- 21 лютого росіяни вбили на Донеччині трьох цивільних, одна людина постраждала.
- З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4059 людей і поранені 8923. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.