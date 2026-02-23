WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Вчора РФ атакувала енергетичну та критичну інфраструктуру Миколаївщини. Поранені люди

Росіяни били по області безпілотниками. 

Фото: Анна Стешенко

Упродовж доби російські війська атакували Миколаївську область безпілотниками. Ціллю ворога була енергетична та критична інфраструктура. Поранені двоє людей. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Кім. 

"Учора ворог увесь день атакував область БпЛА типу "Shahed 131/136". Під атакою була енергетична та критична інфраструктура", – зазначив він.  

У Миколаєві унаслідок дронової атаки та падіння уламків поранення отримало подружжя – 58-річні чоловік та жінка, їх було госпіталізували. На ранок стан постраждалих стабільний - середньої тяжкості. Пошкоджено вісім приватних будинків, складське приміщення, інфраструктура на території промислового підприємства та один легковий автомобіль. Також пошкоджено енергетичну інфраструктуру, станом на 20:08 всі споживачі були заживлені.

У Баштанському районі унаслідок атаки БпЛА типу "Shahed 131/136" пошкоджено обʼєкти транспортної та промислової інфраструктури Снігурівської громади. Постраждалих немає.

Учора ворог 11 разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Там теж без постраждалих. 

