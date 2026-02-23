Головне за ніч та ранок понеділка, 23 лютого: атака на Одещину, 130 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 130 бойових зіткнень, бої на Гуляйпільському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, ракетний удар по Харкову.

У ніч на 23 лютого російська армія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Загинули двоє людей і щонайменше троє постраждали.

Загинули 20-річна дівчина та чоловік приблизно 45 років. Постраждалі – віком від 23 до 45 років. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Унаслідок атаки пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби.

Крім того, один з безпілотникiв влучив у квартиру в багатоповерховому будинку, без детонації. Психологи ДСНС надали допомогу мешканцям.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 130 боїв.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє.

На Гуляйпільському напрямку противник 27 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя та у бік Зеленого, Залізничного, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки.

Сили оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, чотири пункти управління БпЛА, артилерійську систему, вузол зв’язку, засіб ППО та одну іншу важливу ціль росіян.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 720 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 260 500 осіб.

Вранці 23 лютого російська армія завдала по Харкову ракетного удару. Під атакою були два райони міста, повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов.

Пізніше Терехов повідомив, що є інформація про одну поранену людину в Основʼянському районі, а Синєгубов уточнив, що йдеться про 55-річного чоловіка.

"У ніч на 23 лютого (з 18:00 22 лютого) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди", – повідомили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито і подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Упродовж доби російські війська атакували Миколаївську область безпілотниками. Ціллю ворога була енергетична та критична інфраструктура, написав у телеграмі начальник ОВА Віталій Кім.

У Миколаєві унаслідок дронової атаки та падіння уламків поранення отримало подружжя – 58-річні чоловік та жінка, їх госпіталізували. Пошкоджено вісім приватних будинків, складське приміщення, інфраструктура на території промислового.

Станом на 20:08 всі споживачі були заживлені.

