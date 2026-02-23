WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ втратила вчора 720 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 260 500 осіб.

Армія РФ втратила вчора 720 солдатів
Сили оборони
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 720 окупантів, 2 танки РФ, 13 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 2 РСЗВ та систему ППО.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 260 500 (+720) осіб 
  • танків – 11 696 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 082 (+13) од.
  • артилерійських систем – 37 510 (+40) од.
  • РСЗВ – 1 654 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 304 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 143 878 (+1 765) од.
  • крилаті ракети – 4 347 (+33) од.
  • кораблі / катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 79 636 (+136) од.
  • спеціальна техніка – 4 073 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
