Армія РФ втратила вчора 720 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.26 орієнтовно склали:

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 260 500 осіб.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies