Армія РФ втратила вчора 720 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 720 окупантів, 2 танки РФ, 13 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 2 РСЗВ та систему ППО.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 260 500 (+720) осіб
- танків – 11 696 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 082 (+13) од.
- артилерійських систем – 37 510 (+40) од.
- РСЗВ – 1 654 (+2) од.
- засоби ППО – 1 304 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 143 878 (+1 765) од.
- крилаті ракети – 4 347 (+33) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 79 636 (+136) од.
- спеціальна техніка – 4 073 (+0) од.
Дані уточнюються.