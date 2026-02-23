Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаСуспільствоВійна

"Повернись живим" оголосив нову мету проєкту "Дронопад" – 50 000 збитих дронів

Станом на зараз завдяки переданій в рамках проєкту техніці збили понад 16 500 ворожих дронів. 

"Повернись живим" оголосив нову мету проєкту "Дронопад" – 50 000 збитих дронів
Фото: Вікіпедія

Благодійний фонд "Повернись живим" повідомив про нову ціль проєкту "Дронопад", що починався з мети збиття 1000 ворожих дронів. Тепер "планку" підняли до 50 000 збитих БпЛА, повідомив фонд в X

Метою проєкту "Дронопад" є розбудова системи знищення ворожих дронів і забезпечення українських підрозділів усіма засобами, що допоможуть "осліпити” ворога. Проєкт закриває потреби не лише в дронах-перехоплювачах, а і в радіостанціях, генераторах і пікапах, необхідних для успішного збиття. 

"Кожного дня десятки екіпажів сідають в буси та пікапи, отримані від ПЖ, запускають перехоплювачі, отримані від ПЖ, бачать на екрані «наземки», отриманої від ПЖ, крафтнейм DRONOPAD", – йдеться у повідомленні ПЖ. 

Станом на зараз в межах "Дронопаду" передали 33 739 одиниць техніки, модернізували 18 333 FPV-дрона. Зібрали 1 577 271 грн, а збили, згідно з даними на сайті ПЖ, 16 525 російських БпЛА, зокрема 1876 "шахедів", 770 "гербер", 1558 Supercam, 2336 Zala, 6733 "молнії". 

Вартість переданого майна – $1,4 млрд, при цьому завдані ворогу збитки в ПЖ оцінили в 29,5 млрд доларів США. 

"Ми хочемо, щоби ворожі безпілотники збивались ще на підльоті до лінії фронту, а не над головами військовим чи цивільних. І це можливо. Розраховуємо на вашу підтримку на цій довгій, але надважливій дистанції, бо все в наших руках", – прокоментували в фонді. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies