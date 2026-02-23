Станом на зараз завдяки переданій в рамках проєкту техніці збили понад 16 500 ворожих дронів.

Благодійний фонд "Повернись живим" повідомив про нову ціль проєкту "Дронопад", що починався з мети збиття 1000 ворожих дронів. Тепер "планку" підняли до 50 000 збитих БпЛА, повідомив фонд в X.

Метою проєкту "Дронопад" є розбудова системи знищення ворожих дронів і забезпечення українських підрозділів усіма засобами, що допоможуть "осліпити” ворога. Проєкт закриває потреби не лише в дронах-перехоплювачах, а і в радіостанціях, генераторах і пікапах, необхідних для успішного збиття.

"Кожного дня десятки екіпажів сідають в буси та пікапи, отримані від ПЖ, запускають перехоплювачі, отримані від ПЖ, бачать на екрані «наземки», отриманої від ПЖ, крафтнейм DRONOPAD", – йдеться у повідомленні ПЖ.

Станом на зараз в межах "Дронопаду" передали 33 739 одиниць техніки, модернізували 18 333 FPV-дрона. Зібрали 1 577 271 грн, а збили, згідно з даними на сайті ПЖ, 16 525 російських БпЛА, зокрема 1876 "шахедів", 770 "гербер", 1558 Supercam, 2336 Zala, 6733 "молнії".

Вартість переданого майна – $1,4 млрд, при цьому завдані ворогу збитки в ПЖ оцінили в 29,5 млрд доларів США.

"Ми хочемо, щоби ворожі безпілотники збивались ще на підльоті до лінії фронту, а не над головами військовим чи цивільних. І це можливо. Розраховуємо на вашу підтримку на цій довгій, але надважливій дистанції, бо все в наших руках", – прокоментували в фонді.