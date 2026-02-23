Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Вночі зафіксували влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА

Вночі зафіксували влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 23 лютого російська армія атакувала Україну балістикою та 126 безпілотниками. Зафіксовано влучання ракети та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у одному місці. 

Про це повідомили у Повітряних силах

"У ніч на 23 лютого (з 18:00 22 лютого) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із  Ростовської обл. – рф, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди", – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито і подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 23 лютого атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

