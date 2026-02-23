Вночі зафіксували влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА

У ніч на 23 лютого російська армія атакувала Україну балістикою та 126 безпілотниками. Зафіксовано влучання ракети та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у одному місці.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 23 лютого (з 18:00 22 лютого) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди", – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито і подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 23 лютого атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.