Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили на Херсонщині п'ятьох людей

Під російськими обстрілами перебували 39 населених пунктів області. 

Росіяни поранили на Херсонщині п'ятьох людей
Наслідки російського обстрілу Херсонської області 31 березня 2025 року
Фото: Херсонська ОВА

Під російськими обстрілами перебували 39 населених пунктів Херсонської області. Поранені п'ятеро людей. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Ромашкове, Янтарне, Кізомис, Дніпровське, Велетенське, Розлив, Благовіщенське, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Борозенське, Золота Балка, Тараса Шевченка, Осокорівка, Томарине, Новорайськ, Петрівка, Шевченківка, Бургунка, Зміївка, Львове, Милове, Новоберислав, Новокаїри, Одрадокам'янка, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 15 приватних будинків.Також окупанти понівечили господарчі споруди та приватний автомобіль.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 5 "Shahed-131/136".

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини. 

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – написав Прокудін. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies