Під російськими обстрілами перебували 39 населених пунктів Херсонської області. Поранені п'ятеро людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Ромашкове, Янтарне, Кізомис, Дніпровське, Велетенське, Розлив, Благовіщенське, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Борозенське, Золота Балка, Тараса Шевченка, Осокорівка, Томарине, Новорайськ, Петрівка, Шевченківка, Бургунка, Зміївка, Львове, Милове, Новоберислав, Новокаїри, Одрадокам'янка, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків.Також окупанти понівечили господарчі споруди та приватний автомобіль.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 5 "Shahed-131/136".

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини.

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – написав Прокудін.