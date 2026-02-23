На Харківщині від російських обстрілів постраждали люди

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Постраждали двоє людей. Ще двоє постраждалих є унаслідок ранкового обстрілу Харкова.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у селищі Печеніги постраждала 44-річна жінка, а у с. Подоли Курилівської громади постраждав 69-річний чоловік.

Сьогодні вранці ворог атакував Холодногірський і Основ’янський райони Харкова. Наразі відомо про двох постраждалих: поранений 55-річний чоловік, гострого стресу зазнала 70-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 БпЛА типу «Герань-2»;

3 БпЛА типу «Ланцет»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено АЗС (с. Грушівка), приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль (с. Новомиколаївка);

в Ізюмському районі пошкоджено 4 автомобілі (м. Барвінкове);

у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (сел. Печеніги).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 44 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 20 042 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна атака загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Глушківки.