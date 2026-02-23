Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На Харківщині від російських обстрілів постраждали люди

Росіяни атакували вісім населених пунктів області. 

На Харківщині від російських обстрілів постраждали люди
наслідки обстрілів РФ, ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Постраждали двоє людей. Ще двоє постраждалих є унаслідок ранкового обстрілу Харкова. 

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у селищі Печеніги постраждала 44-річна жінка, а у с. Подоли Курилівської громади постраждав 69-річний чоловік.

Сьогодні вранці ворог атакував Холодногірський і Основ’янський райони Харкова. Наразі відомо про двох постраждалих: поранений 55-річний чоловік, гострого стресу зазнала 70-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: 

  • у Куп’янському районі пошкоджено АЗС (с. Грушівка), приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль (с. Новомиколаївка);
  • в Ізюмському районі пошкоджено 4 автомобілі (м. Барвінкове); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (сел. Печеніги).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 44 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 20 042 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна атака загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Глушківки.

