Двоє мешканців Запорізької області загинули, і ще четверо поранені через агресію РФ

Ворог завдав по області 754 ударів. 

Двоє мешканців Запорізької області загинули, і ще четверо поранені через агресію РФ
Наслідки російської атаки у Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 754 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області.

Він раніше повідомив, що сьогодні зранку росіяни атакували Запоріжжя БпЛА. Пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури. Загинув 33-річний чоловік, поранений чоловік 45 років.

А вчора росіяни ударили КАБами по Новомиколаївці. Там загинула 45-річна жінка, і поранення отримала 48-річна. 

Війська РФ здійснили 28 авіаційних ударів по Комишувасі, Новомиколаївці, Веселянці, Терсянці, Зірниці, Різдвянці, Таврійському, Самійлівці, Любицькому, Лісному, Розівці, Барвінівці, Новопавлівці, Новоукраїнці, Копанях, Долинці, Воздвижівці, Гуляйпільському, Чарівному, Зеленому, Рівному та Новоданилівці.

487 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Сергіївку, Комишуваху, Новомиколаївку, Геленджик, Новоолександрівку, Канівське, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янківське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Білогір’я, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Зелене, Оленокостянтинівку, Добропілля та Прилуки.

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Новоандріївки, Новоданилівки та Чарівного.

235 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Лук’янківського, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Білогір’я, Староукраїнки, Зеленого та Добропілля.

Надійшло 56 повідомлень про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.

﻿
