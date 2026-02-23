Україна хоче перевести армію з мобілізації на контракт і очікує на допомогу з виплатами військовим від Європи

Для посилення України потрібно закрити небо від російських ударів. Однак партнери України не дали їй ліцензій на виробництво ні систем ППО, ні ракет до них, сказав президент Володимир Зеленський у розмові з BBC.

Протиповітряна оборона є найскладнішим питанням. Успіху в питанні отримання ліцензій немає.

"Як зробити так, щоб Україна була сильнішою в цій війні? Все зрозуміло: закрити небо. Якщо цивільні захищені, у нас прикрита спина, люди працюють, діти у школах, економіка працює, є гроші, є податки, які йдуть на фронт. Таким чином ми посилюємо армію. Цього, на жаль, поки що немає", – наводить слова президента його пресслужба.

Зеленський зазначив, що Європа зараз дає кошти на закупівлю американського озброєння за програмою PURL.

"Чи достатньо? По-різному. Є держави, про які можна сказати, що дають достатньо, бо вони виділяють багато коштів як для однієї країни. А є ті, хто дає дуже мало. А є ще й ті, хто блокує допомогу. Цим країнам достатньо було б і нічого не робити, а вони, навпаки, роблять погане. Тобто чи загалом достатньо фінансування? Ні. Але Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям. Це правда. Чи нам потрібно більше? Сто відсотків, бо ми не маємо однакової кількості зброї з Російською Федерацією", – сказав президент.

Він додав, що Україна хотіла би, щоб Європа фінансувала українські контракти для армії.

"Тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить Путін. Він платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують", – сказав президент.

Що відомо про контрактну армію?

Українська влада не перший рік говорить про намір перевести армію на контрактну основу замість мобілізаційної. Деякі контракти, як от для молоді "18-24" та для людей віком 60 +, а також інші форми контрактів, уже існують. Втім ті захисники, які пішли воювати на початку повномасштабної війни, залишаються без чітких термінів служби.

Для мобілізованих обіцяли розробити спеціальні контракти, але станом на зараз їх досі немає.

Торік Зеленський казав, що попередньо пропонують можливість відстрочки для тих, хто підпише контракт на два і більше років. Базове грошове забезпечення контрактників він озвучував на рівні 50-60 тисяч гривень.