Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Україна хоче перевести армію з мобілізації на контракт і очікує на допомогу з виплатами військовим від Європи

Також президент сказав, що країні потрібні ліцензії на виробництво ракет ППО.

Україна хоче перевести армію з мобілізації на контракт і очікує на допомогу з виплатами військовим від Європи
українські військові
Фото: фейсбук-сторінка Генштабу ЗСУ

Для посилення України потрібно закрити небо від російських ударів. Однак партнери України не дали їй ліцензій на виробництво ні систем ППО, ні ракет до них, сказав президент Володимир Зеленський у розмові з BBC

Протиповітряна оборона є найскладнішим питанням. Успіху в питанні отримання ліцензій немає.

"Як зробити так, щоб Україна була сильнішою в цій війні? Все зрозуміло: закрити небо. Якщо цивільні захищені, у нас прикрита спина, люди працюють, діти у школах, економіка працює, є гроші, є податки, які йдуть на фронт. Таким чином ми посилюємо армію. Цього, на жаль, поки що немає", – наводить слова президента його пресслужба. 

Зеленський зазначив, що Європа зараз дає кошти на закупівлю американського озброєння за програмою PURL. 

"Чи достатньо? По-різному. Є держави, про які можна сказати, що дають достатньо, бо вони виділяють багато коштів як для однієї країни. А є ті, хто дає дуже мало. А є ще й ті, хто блокує допомогу. Цим країнам достатньо було б і нічого не робити, а вони, навпаки, роблять погане. Тобто чи загалом достатньо фінансування? Ні. Але Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям. Це правда. Чи нам потрібно більше? Сто відсотків, бо ми не маємо однакової кількості зброї з Російською Федерацією", – сказав президент.

Він додав, що Україна хотіла би, щоб Європа фінансувала українські контракти для армії. 

"Тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить Путін. Він платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують", – сказав президент. 

Що відомо про контрактну армію?

Українська влада не перший рік говорить про намір перевести армію на контрактну основу замість мобілізаційної. Деякі контракти, як от для молоді "18-24" та для людей віком 60 +, а також інші форми контрактів, уже існують. Втім ті захисники, які пішли воювати на початку повномасштабної війни, залишаються без чітких термінів служби.

Для мобілізованих обіцяли розробити спеціальні контракти, але станом на зараз їх досі немає. 

Торік Зеленський казав, що попередньо пропонують можливість відстрочки для тих, хто підпише контракт на два і більше років. Базове грошове забезпечення контрактників він озвучував на рівні 50-60 тисяч гривень. 

﻿
