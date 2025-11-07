Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаПолітика

​Зарплата військових на контракті планується 50-60 тис. грн, — Зеленський

Також військові зможуть вибрати місце служби і посаду, а ті, хто підписав контракт від 2 років, матимуть відстрочку.

​Зарплата військових на контракті планується 50-60 тис. грн, — Зеленський
Військовослужбовці ЗСУ .
Фото: скрін

Анонсовані міністерством оборони контракти стосуються глобальної реформи переведення армії на контрактну форму служби.

Про це повідомив за підсумками ставки президент Володимир Зеленський, пише LB.ua.

Президент наголосив, що ті військовослужбовці, які уже мають підписаний контракт, чи служать по мобілізації, зможуть перепідписати новий контракт.

Також глава держави додав, що розглядають базове грошове забезпечення для тих, хто підпише контракт, 50-60 тис. грн. Нині шукають фінансування. 

Зазначимо, зараз грошове забезпечення військовослужбовців складає близько 20 тис. грн.

Міністр оборони Денис Шмигаль додав, що військові зможуть вибрати місце служби і посаду. А відстрочку від мобілізації 12 місяців матимуть ті, хто підпише контракт тривалістю від 2 років. Відповідні зміни потребують голосування в Раді, а також наказів Кабміну.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies