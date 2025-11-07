​Зарплата військових на контракті планується 50-60 тис. грн, — Зеленський

Також військові зможуть вибрати місце служби і посаду, а ті, хто підписав контракт від 2 років, матимуть відстрочку.

Анонсовані міністерством оборони контракти стосуються глобальної реформи переведення армії на контрактну форму служби.

Про це повідомив за підсумками ставки президент Володимир Зеленський, пише LB.ua.

Президент наголосив, що ті військовослужбовці, які уже мають підписаний контракт, чи служать по мобілізації, зможуть перепідписати новий контракт.

Також глава держави додав, що розглядають базове грошове забезпечення для тих, хто підпише контракт, 50-60 тис. грн. Нині шукають фінансування.

Зазначимо, зараз грошове забезпечення військовослужбовців складає близько 20 тис. грн.

Міністр оборони Денис Шмигаль додав, що військові зможуть вибрати місце служби і посаду. А відстрочку від мобілізації 12 місяців матимуть ті, хто підпише контракт тривалістю від 2 років. Відповідні зміни потребують голосування в Раді, а також наказів Кабміну.