Грузія поскаржилася, що Україна перешкоджає її євроінтеграції. Сибіга відповів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував заяви Тбілісі про нібито перешкоджання Україною євроінтеграції Грузії.
«Грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі. Усі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС – у Тбілісі, а не в Києві», — написав Сибіга на своїй сторінці у соцмережі Х.
Він наголосив, що Україна бажає грузинському народу реалізувати свої європейські прагнення, «попри політику нинішнього уряду».
«Грузія – це Європа, а не “русский мир”», — підсумував міністр.
- Днями Єврокомісія заявила, що розширення ЄС до 2030 року є реалістичною метою, і високо оцінила прогрес України, Молдови, Албанії та Чорногорії у впровадженні необхідних реформ.
- А ось серед кандидатів найжорсткішу критику отримала Грузія — Єврокомісія звинуватила її уряд у «серйозному відкаті демократії» та заявила, що країна нині є «кандидатом лише номінально».