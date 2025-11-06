Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Трамп про російський "Буревісник": замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду "досить скоро", – Трамп
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Грузія поскаржилася, що Україна перешкоджає її євроінтеграції. Сибіга відповів

"Усі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС – у Тбілісі, а не в Києві", - заявив український міністр.

Грузія поскаржилася, що Україна перешкоджає її євроінтеграції. Сибіга відповів
глава МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував заяви Тбілісі про нібито перешкоджання Україною євроінтеграції Грузії.

«Грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі. Усі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС – у Тбілісі, а не в Києві», — написав Сибіга на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він наголосив, що Україна бажає грузинському народу реалізувати свої європейські прагнення, «попри політику нинішнього уряду».

«Грузія – це Європа, а не “русский мир”», — підсумував міністр.

  • Днями Єврокомісія заявила, що розширення ЄС до 2030 року є реалістичною метою, і високо оцінила прогрес України, Молдови, Албанії та Чорногорії у впровадженні необхідних реформ.
  • А ось серед кандидатів найжорсткішу критику отримала Грузія — Єврокомісія звинуватила її уряд у «серйозному відкаті демократії» та заявила, що країна нині є «кандидатом лише номінально».
