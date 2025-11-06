Грузія поскаржилася, що Україна перешкоджає її євроінтеграції. Сибіга відповів

"Усі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС – у Тбілісі, а не в Києві", - заявив український міністр.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував заяви Тбілісі про нібито перешкоджання Україною євроінтеграції Грузії.

«Грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі. Усі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС – у Тбілісі, а не в Києві», — написав Сибіга на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він наголосив, що Україна бажає грузинському народу реалізувати свої європейські прагнення, «попри політику нинішнього уряду».

«Грузія – це Європа, а не “русский мир”», — підсумував міністр.