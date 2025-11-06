Ігор Терехов: «Безплатний проїзд у Харкові є і буде. Бізнесу місцеві податки і збори скасовано»

85 % харків’ян, які виїхали з міста з початком повномасштабного вторгнення, хочуть повернутися. Таку цифру під час дискусійної панелі про соціальну справедливість спільного проєкту LB.ua та EFI Group « Нова країна» озвучив міський голова Харкова Ігор Терехов . За його словами, у наближеному до фронту місті сьогодні проживає 1,3 млн людей — майже стільки, скільки й до повномасштабки. І це, на його думку, свідчить про правильність місцевої політики, навіть якщо комусь вона видається дещо популістичною. Як Харків тримає людей і бізнес, на яку допомогу сподівається від держави, Ігор Терехов розповів під час тематичного обговорення.

Фото: Зоряна Стельмах Міський голова Харкова Ігор Терехов

Соціальний захист населення

За даними харківського міського голови, з початку 2022 року в місті відбудували 4 тисячі будинків з майже 12 тисяч пошкоджених російськими обстрілами. 9 тисяч з них — житлові: приватні й багатоповерхові. І саме відбудову Ігор Терехов зараховує до першочергових завдань місцевої влади.

«Сьогодні відбудова, як і безпека, школи, дитячі садочки, лікарні, — це головне, що нам потрібно робити. Якщо діти не будуть ходити до школи, люди залишатимуть міста. Якщо людям ніде буде лікуватися, люди залишатимуть міста. Якщо людям ніде буде працювати, то вони так само залишатимуть міста», — упевнений міський голова.

Він нагадав, що Харків першим в Україні почав будувати підземні школи.

«Якщо у 23–24 роках дітей, які перебували в Харкові й навчалися не онлайн, було 23 000, сьогодні 56 000. Це що? Це повернення людей», — каже Ігор Терехов.

«Моє глибоке переконання — відбудова потрібна. Потрібна для людей. Бо люди живуть там, де є емоція. І якщо в місті є емоція, будуть люди. Вони будуть повертатися. Нам потрібно їх повертати. І тих, хто за кордоном. Соціальне опитування харків'ян каже про те, що приблизно 85 % мріють повернутися. І я дуже хочу, щоб такий відсоток був по всій Україні», — додав Терехов.

Фото: Зоряна Стельмах Зліва направо: Ігор Ліскі, Ігор Терехов, Денис Улютін, Іван Федоров і Максим Буткевич

Унаслідок обстрілів 160 тисяч харків’ян залишилися без даху над головою, відзначив також мер. Крім того, в місті 208 тисяч вимушених переселенців, здебільшого люди похилого віку. Переважно вимушені орендувати житло. Тому місто працює над концепцією муніципального житла.

«Разом з німецьким урядом ми розробили програму муніципального житла. Німеччина пройшла Другу світову війну і має подібний досвід. Нам потрібно втілювати цей досвід сьогодні», — вважає очільник Харкова. Це, на його думку, може стати двигуном економіки.

Крім того, місто запустило програму перенавчання ВПО, оскільки комунальні підприємства мають гострий дефіцит кадрів, а Державна служба зайнятості зарадити цьому не може.

«У нас є потреба у водіях. Ми почали самі готувати машиністок метрополітену. Так само навчаємо жінок на водійок автобусів», — каже мер.

Ну і важливий складник соціального захисту населення — безплатний проїзд у міському комунальному транспорті абсолютно для всіх (приватних перевізників у місті немає), який продовжать і на наступний рік, підкреслив Ігор Терехов.

«Нам вдалося зробити безкоштовний проїзд. Чому? Бо ми відмовилися від приватного перевізника. Сьогодні транспорт у місті муніципальний. Ми закуповуємо транспорт, і він у нас дуже якісний», — зазначив мер.

Такий підхід розкритикував виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський — назвав його соціальним популізмом. Мовляв, кошти, які місто платить за тих, хто здатен сам заплатити за проїзд у метро, можна було б скерувати на закупівлю дронів і так додатково підтримати Збройні сили України.

Ігор Терехов категорично не погодився: підрахунки показують, що безплатний проїзд економить для родини в середньому три-чотири тисячі гривень на місяць, і це потужний елемент підтримки населення. А хто має можливість сам сплачувати — може донатити ці кошти на ЗСУ.

«Наші люди мають право на соціальний захист. І ми, як територіальна громада, і депутатський корпус проголосували за безкоштовний проїзд, і він буде. Тут живуть родини військових, багато військових приїжджають до Харкова, — обурився мер. — …От що ми захищаємо? Наші території? Але без людей які це території? Випалена земля? Вона не потрібна. Нам потрібно утримати територію разом з людьми».

Фото: Зоряна Стельмах Міський голова Харкова Ігор Терехов

Відповів очільник Харкова і на закид про допомогу Збройним силам.

«Ви точно не можете обвинувачувати місто Харків, харків'ян і мене, очільника цього міста, в непатріотизмі, бо з першої хвилини війни ми допомагали військовим.

І якби не співпраця комунальних служб, усіх без винятку, з військовими 92 бригади, бійцями територіальної оборони, коли черги стояли у військкомати, ми не відстояли б Харків. Коли ми рили окопи під бомбами, під кулями, коли гинули люди…

Сьогодні наші люди, родини військових мають право їздити безкоштовно. Це по-перше. По-друге, я ще раз підкреслюю — це муніципальний транспорт. Ми не віддали нікому нічого. Ба більше, ми встановлюємо сьогодні власну генерацію, щоб зменшити навантаження на бюджет.

Щодо того, скільки ми сьогодні допомагаємо військовим, військовим частинам… Незважаючи на те що були одні домовленості, потім інші; так, у нас немає військового ПДФО, але щодня ми перераховуємо кошти військовим. Цього тижня — 30 млн. Нічого для них не закуповуємо, бо я домовився з військовими частинами: приходите — лист — субвенція. Ви самі розумієте, що вам закуповувати. Тому ми допомагаємо, як і інші міста й територіальні громади», — зауважив Ігор Терехов.

Ініціативи для бізнесу

Для всіх без винятку підприємств Харків скасував місцеві податки і збори. Це, зауважив Ігор Терехов, заохочення, щоб бізнес залишався в місті.

Фото: Зоряна Стельмах Міський голова Харкова Ігор Терехов

«У підприємств з'явилися обігові кошти. І коли вони міркують, чи залишати місто, то кажуть: "Мабуть, ми все-таки залишимося". І я дуже вдячний нашому бізнесу, який працює, не залишає місто попри все. Після обстрілів ми просто забиваємо вікна, і вони працюють далі. Це дуже важливо», — каже Терехов. За його словами, тільки 2025 року в місті зареєстрували 9 000 ФОПів.

Але, наголошує мер, держава повинна компенсувати прифронтовим містам і територіям ці скасовані податки і збори. Крім того, великою підтримкою для бізнесу стане страхування від воєнних ризиків. Це буде додатковим стимулом залишатися попри обстріли, вважає Терехов.

Яка ще допомоги держави потрібна

Окрім компенсацій скасованих податків і страхування від воєнних ризиків, прифронтовим регіонам, вважає мер Харкова, слід сприяти у відбудові. Чіткі алгоритми: як діяти в ситуації, коли будинок, як на Північній Салтівці, зруйнували на 65 %, частина мешканців хоче відбудови, частина — отримати сертифікат на нове житло.

«Виважена політика, особливо під час війни, потрібна і в питаннях тарифів», — відзначає Терехов. Якщо є мораторій на підвищення, повинна бути й компенсація від держави.

«Мені сказали на нараді в Харкові, що знову порушують питання збільшення ціни на транзит (газу. — Ред.). Тобто буде величезна діра між тим, за якою ціною ми відпускаємо тепло людині чи підприємству, хто буде її сплачувати? Це дуже важливі питання. Їх потрібно виважено вирішувати для того, щоб під час війни не було ніяких негараздів з боку соціальної направленості, з боку населення, з боку підприємств», — заявив Ігор Терехов.

Фото: Зоряна Стельмах Міський голова Харкова Ігор Терехов

Ну і найнагальніша потреба — рішення про збиття «шахедів».

«Від нас до лінії зіткнення — 25–30 км. С-300 долітала за 59 секунд. Разом з IT-кластером ми вперше зробили диференційовані повітряні тривоги, це дало знову можливості для життя в Харкові. Дуже потрібно нарешті зробити так, щоб ми збивали "шахеди". Ми будемо витрачати шалені кошти, будь-які кошти, тільки була б система, яка дозволяла б хоч на 90 % збивати "шахеди"», — каже Терехов.

Резюмуючи, він наголосив, що, попри ментальні розбіжності сходу, заходу, півдня й півночі, Україна повинна залишатися єдиною, тільки тоді вдасться вистояти у війні.

«Метою створення Асоціації прифронтових міст та громад і було те, щоб ми були консолідовані. Сьогодні не потрібно мріяти про вибори. Наше головне завдання всіх разом — військових, цивільних, комунальних служб, лікарів, учителів — зробити так, щоб досягти справедливого миру для України і досягти його назавжди», — нагадав мер Харкова.