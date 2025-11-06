Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Україна синхронізувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Президент України зазначив, що нові санкції ЄС оцінюються збитками в десятки мільярдів євро щорічно для країни-агресорки. Також Зеленський повідомив про нові українські санкції проти російських субʼєктів, які видобувають ресурси в Арктиці. Крім того, він доручив готувати нові рішення щодо субʼєктів російської пропаганди та воєнного виробництва, а також щодо колаборантів.

Фото: Офіс президента

Сьогодні, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав кілька нових санкційних рішень.

“Продовжуємо синхронізацію санкцій партнерів в українській юрисдикції, і відсьогодні набуває чинності в Україні 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну”, – написав Зеленський. 

Також йде робота для поширення санкцій Євросоюзу в юрисдикціях інших європейських країн поза межами ЄС. 

“Це сильний пакет. Діє, зокрема, проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів, і загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно”, – зазначив глава держави.

Крім того, застосовані нові українські санкції проти російських субʼєктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці і завдяки цьому – на фінансування російської здатності воювати: “Вже знаємо, що цей наш санкційний крок буде продовжений партнерами через врахування наших пропозицій у їхніх санкційних пакетах. Дякую всім, хто допомагає”.

Також президент доручив готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, а також проти колаборантів. 

“Буде наша санкційна відповідь і на російські санкції проти Премʼєр-міністра України й інших наших урядовців. Звісно, російські санкції, на відміну від санкцій світу, не створюють реальних проблем, але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну та відчутну відповідь. Росія повинна закінчити цю війну, яку вона сама почала й затягує, і потрібні конкретні кроки щодо цього та змістовна дипломатія. Інші сценарії означатимуть для Росії збільшення тиску на всіх, хто має там значення. Слава Україні!” – заявив президент.
