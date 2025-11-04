Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Дмитро Слинько склав присягу народного депутата від фракції «Слуга народу»

Слинько став нардепом замість Анни Колісник.

Слинько став нардепом замість Анни Колісник.
Дмитро Слинько
Фото: facebook

Дмитро Слинько склав присягу народного депутата від фракції «Слуга народу». 

Про це стало відомо з онлайн-трансляції засідання Верховної Ради 4 листопада. 

29 жовтня ЦВК визнала Дмитра Слинька обраним та зареєструвала народним депутатом України. Слинько став нардепом замість Анни Колісник.

21 жовтня нардепка від “Слуги народу” Анна Колісник, відома фразою “треба звалювати з цієї країни”, склала мандат. Вона написала заяву на складання мандата ще у травні. Анна Колісник має підозру від НАБУ у внесенні неправдивих відомостей в декларацію.

Що відомо про Дмитра Слинька

За даними руху "Чесно", Дмитро Слинько народився 29 грудня 1979 року у Києві. Закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "міжнародна економіка".

Працював журналістом, був співробітником “UA: Перший”, редактором культурологічних програм, співпрацював з журналом “Фокус”. Окрім цього працював у “Кореспонденті”.

У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії “Слуга народу” (№151 у списку). 

З 2019 року став помічником нардепки 9 скликання Євгенії Кравчук, обраної від “Слуги народу”.

У 2020 році працював у штаті партії “Слуги народу”.
