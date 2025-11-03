США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Фон дер Ляєн: Україна не зіткнеться з цією зимою самотужки

ЄС надає Україні екстрену енергетичну підтримку.

Фон дер Ляєн: Україна не зіткнеться з цією зимою самотужки
Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що поспілкувалась телефоном з президентом України Володимиром Зеленським. 

“Шановний президенте, Україна не зіткнеться з цією зимою самотужки. ЄС підтримує вас, надаючи екстрену енергетичну підтримку, щоб допомогти Україні протягом наступних місяців”, - написала вона.

Президентка Єврокомісії також запевнила, що ЄС працює над варіантами забезпечення необхідної сталої фінансової допомоги Україні.

Крім того фон дер Ляєн зазначила, що завтра має бути ухвалено “Пакет розширення, який відзначить видатну відданість України своєму європейському шляху протягом минулого року”.

Вона наголосила, що послання Єврокомісії чітке, і Україна готова рухатися вперед.
