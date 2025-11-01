Президент Сирії Ахмед аш-Шараа вперше відвідає Вашингтон — США хочуть залучити Дамаск до коаліції проти ІДІЛ

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа здійснить візит до Вашингтона, повідомив у суботу спеціальний посланець США у справах Сирії Том Барак. Це буде перший в історії візит сирійського глави держави до американської столиці, пише Reuters.

За даними Білого дому, поїздка відбудеться приблизно 10 листопада. Під час візиту, як очікується, сторони обговорять можливість приєднання Сирії до коаліції під проводом США, яка бореться проти “Ісламської держави” (ІДІЛ).

«Ми намагаємося залучити всіх до цієї великої коаліції, — сказав Барак журналістам на полях безпекового форуму Manama Dialogue у Бахрейні. — Це важливий крок і для них, і для нас».

Джерело, знайоме з переговорами, повідомило, що візит може відбутися «в межах найближчих двох тижнів».

За інформацією Держдепартаменту США, жоден попередній президент Сирії не здійснював офіційного візиту до Вашингтона. Востаннє Шараа відвідував США у вересні — для виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Після усунення Башара Асада від влади у грудні минулого року новий лідер проводить активну зовнішню політику, прагнучи відновити контакти із Заходом, які були розірвані під час багаторічного правління попереднього режиму.

Шараа, який раніше очолював одне з антиасадівських угруповань, пов’язаних із «Аль-Каїдою», понад десять років тому розірвав із нею зв’язки, а згодом вступив у конфлікт із ІДІЛ.

На полях конференції Барак також підтвердив, що між Сирією та Ізраїлем тривають переговори про деескалацію, у яких посередником виступають США.

За його словами, сторони наблизилися до угоди, але поки не визначили її дату. Сирія, зі свого боку, сподівається, що домовленості дозволять зупинити ізраїльські авіаудари та вивести ізраїльські війська із південних районів країни.

Американські джерела зазначають, що Вашингтон прагне, аби угоду з Ізраїлем було укладено до початку візиту Шараа до США.

Ізраїль і Сирія залишаються противниками з часів арабо-ізраїльських воєн, а територіальні суперечки та взаємна недовіра не зникли навіть після падіння режиму Асада.

Також зазначимо, що 15 жовтня президент Сирії Ахмед Шараа відвідав Москву, що стало його першим візитом до Росії після усунення Башара Асада. Під час переговорів із Путіним сторони обговорили майбутнє російських військових баз у Тартусі та Хмеймімі, а також питання можливого повернення Асада до Сирії для судового переслідування, хоча Кремль цю тему офіційно не підтвердив.

Шараа заявив, що прагне «оновити формат відносин» із Москвою та зберегти партнерство, засноване на спільних інтересах, водночас наголошуючи на намірі відновити контакти з Заходом. Для Росії зустріч стала нагодою зберегти вплив у Сирії після зміни влади в Дамаску.

За даними західних ЗМІ, візит мав радше прагматичний характер: обидві сторони намагаються визначити нову модель співпраці після падіння режиму Асада та домовитися про роль російських сил у майбутній архітектурі безпеки Сирії.