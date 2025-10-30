Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСвіт

Росія відновила військові польоти до авіабази Хмеймім у Сирії, — Bloomberg

24-26 жовтня щонайменше два російських літаки прямували до сирійської провінції Латакія.

Фото: EPA/UPG

Росія відновила військові польоти на свою авіабазу Хмеймім у Сирії після майже шестимісячної перерви, пише Bloomberg.

За даними системи відстеження повітряних суден Flightradar24, щонайменше два російських літаки прямували до сирійської провінції Латакія, де розташована авіабаза Хмеймім.

Транспортний літак Іл-62М російських ВПС вилетів з Лівії до Латакії, а потім до Московської області 26 жовтня, тоді як літак Ан-124-100 "Руслан", який має велику вантажопідйомність, прибував до аеропорту тричі з 24 жовтня, останній рейс відбувся в середу, згідно з даними.

Джерело, наближене до Кремля, підтвердило Bloomberg, що Росія відновлює польоти до своїх авіабаз у Сирії.

Кремль покладається на свої бази у Сирії для розширення військової присутності на Близькому Сході та в Африці. Окрім авіабази Хмеймім, яка є ключовим логістичним центром для операцій Росії у низці африканських країн, Москва утримує порт у Тартусі, який є її єдиною військово-морською базою у Середземному морі.

Крах режиму Асада майже рік тому та його втеча до Москви ставлять під сумнів співпрацю Кремля з новим перехідним урядом Сирії на чолі з президентом Ахмедом Аль-Шараа та здатність утримувати військові об'єкти. А втрата будь-якої з баз стане серйозною стратегічною невдачею для Кремля, оскільки він залишається замкненим у загостреній конфронтації зі США та їхніми європейськими союзниками.
