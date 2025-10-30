Росія відновила військові польоти до авіабази Хмеймім у Сирії, — Bloomberg

Росія відновила військові польоти на свою авіабазу Хмеймім у Сирії після майже шестимісячної перерви, пише Bloomberg.

За даними системи відстеження повітряних суден Flightradar24, щонайменше два російських літаки прямували до сирійської провінції Латакія, де розташована авіабаза Хмеймім.

Транспортний літак Іл-62М російських ВПС вилетів з Лівії до Латакії, а потім до Московської області 26 жовтня, тоді як літак Ан-124-100 "Руслан", який має велику вантажопідйомність, прибував до аеропорту тричі з 24 жовтня, останній рейс відбувся в середу, згідно з даними.

Джерело, наближене до Кремля, підтвердило Bloomberg, що Росія відновлює польоти до своїх авіабаз у Сирії.

Кремль покладається на свої бази у Сирії для розширення військової присутності на Близькому Сході та в Африці. Окрім авіабази Хмеймім, яка є ключовим логістичним центром для операцій Росії у низці африканських країн, Москва утримує порт у Тартусі, який є її єдиною військово-морською базою у Середземному морі.

Крах режиму Асада майже рік тому та його втеча до Москви ставлять під сумнів співпрацю Кремля з новим перехідним урядом Сирії на чолі з президентом Ахмедом Аль-Шараа та здатність утримувати військові об'єкти. А втрата будь-якої з баз стане серйозною стратегічною невдачею для Кремля, оскільки він залишається замкненим у загостреній конфронтації зі США та їхніми європейськими союзниками.