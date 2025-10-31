«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСвіт

Reuters: найбільша нафтова компанія Індії купує російську нафту у фірм, що не потрапили під санкції

Загалом придбали 5 партій нафти, яку мають доставити у грудні. 

Reuters: найбільша нафтова компанія Індії купує російську нафту у фірм, що не потрапили під санкції
Indian Oil Corp
Фото: соцмережі

Індійська нафтова корпорація Indian Oil Corp (ІОС), яка є найбільшим нафтопереробником країни, придбала п’ять партій російської нафти з постачанням у грудні від компаній, що не потрапили під санкції.

Як пише Reuters, про це повідомили трейдери. 

За словами одного з трейдерів, IOC придбала близько 3,5 мільйона барелів нафти типу ESPO (сибірська нафта - ред.) з постачанням у східний порт Індії у грудні. Джерела не уточнили, хто був продавцем. Раніше компанія скасувала сім або вісім партій російської нафти після оголошення останніх американських санкцій, оскільки вони належали дочірнім структурам підсанкційних компаній, повідомили два джерела.

До запровадження нових санкцій "Роснефть" була основним постачальником нафти сорту ESPO.

Більшість російської нафти ESPO з тихоокеанського порту Козьміно зазвичай надходила до Китаю, однак попит з боку КНР знизився після того, як державні нафтопереробники припинили закупівлі через санкції США, а незалежні китайські НПЗ вичерпали свої імпортні квоти. Як наслідок, ціна на нафту ESPO знизилася, що зробило її привабливою для індійських покупців.

Минулого тижня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії – "Роснефть" і "Лукойл".

Після цього багато індійських нафтопереробних компаній, зокрема державні Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, HPCL-Mittal Energy Ltd і Reliance Industries (оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу), призупинили закупівлі російської нафти.

Однак керівник фінансового департаменту IOC Анджун Джайн заявив, що компанія продовжить купувати російську нафту, якщо поставки відповідають вимогам санкційного законодавства.

ЄС, Велика Британія та США запровадили низку санкцій проти Росії через війну в Україні, включно із заборонами на транспортування нафти. Через це Росія змушена продавати нафту зі значними знижками, і за останні три роки Індія стала найбільшим покупцем.

  • Запровадження Сполученими Штатами санкцій проти найбільших російських нафтових компаній призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості.
  • А "Лукойл" оголосив, що продаватиме іноземні активи через це. 
