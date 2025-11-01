Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
У Берліні припиняли роботу аеропорту через БПЛА

Довелося навіть скасовувати нічну заборону польотів.

ілюстративне фото
Фото: CNN

Увечері в п'ятницю міжнародний аеропорт Берлін-Бранденбург припиняв роботу через те, що поблизу летовища було помічено невідомий безпілотник.

Як пише "Суспільне", одинадцять літаків упродовж двох годин були спрямовані до інших міст - Лейпцига, Дрездена та Гамбурга. Щонайменше три рейси повністю скасували. Декілька бортів кружляли, очікуючи можливості сісти.

Два гелікоптера федеральної поліції намагалися знайти БПЛА у небі. Наземні служби також перевіряли територію біля аеропорту.

Через інцидент у Берліні як виняток скасували заборону на нічні польоти. Літакам дозволили злети до 1 години ночі, а вікно для посадки розширили аж до 4-ої ранку.
