У Берліні припиняли роботу аеропорту через БПЛА

Увечері в п'ятницю міжнародний аеропорт Берлін-Бранденбург припиняв роботу через те, що поблизу летовища було помічено невідомий безпілотник.
Як пише "Суспільне", одинадцять літаків упродовж двох годин були спрямовані до інших міст - Лейпцига, Дрездена та Гамбурга. Щонайменше три рейси повністю скасували. Декілька бортів кружляли, очікуючи можливості сісти.
Два гелікоптера федеральної поліції намагалися знайти БПЛА у небі. Наземні служби також перевіряли територію біля аеропорту.
Через інцидент у Берліні як виняток скасували заборону на нічні польоти. Літакам дозволили злети до 1 години ночі, а вікно для посадки розширили аж до 4-ої ранку.
- Німеччина не може збивати дрони, які порушують її повітряний простір, через конституційну заборону використовувати збройні сили всередині країни.