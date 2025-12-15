ЗМІ: делегації США та України заявляють про досягнення 90% прогресу у мирних переговорах у Берліні

Українська та американська сторони повідомили про "реальний прогрес" у мирних переговорах у Берліні, заявивши, що близько 90% питань між сторонами вже вирішено, пише The Guardian.

"Делегації США та України привітали "реальний прогрес" у мирних переговорах під час "дійсно позитивних" переговорів "майже у всіх аспектах", причому делегація США заявила, що 90% питань між двома сторонами було вирішено", – пише ЗМІ.

Зазначається, що окремо обговорювалися питання створення гарантій безпеки для України за зразком статті 5 НАТО, які мають захистити країну від можливих подальших актів російської агресії.

Також додають, що американська сторона заявила, що Росія може погодитись на вступ України до Європейського Союзу.

Президент США Дональд Трамп, за даними джерел, "задоволений" прогресом, досягнутим на переговорах. Робочим групам передали частину роботи для вдосконалення пропозицій. Деякі розбіжності поки залишаються щодо питань території та суверенітету.

Переговори про припинення вогню між Україною та РФ у Берліні