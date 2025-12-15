Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
"Можливо, переможе Зеленський": Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров'ї України
ЗМІ: делегації США та України заявляють про досягнення 90% прогресу у мирних переговорах у Берліні

За інформацією джерел, Трамп "задоволений" прогресом переговорів.

ЗМІ: делегації США та України заявляють про досягнення 90% прогресу у мирних переговорах у Берліні
американська сторона переговорного процесу
Фото: Сергій Кислиця/ мережа "Х"

Українська та американська сторони повідомили про "реальний прогрес" у мирних переговорах у Берліні, заявивши, що близько 90% питань між сторонами вже вирішено, пише The Guardian. 

"Делегації США та України привітали "реальний прогрес" у мирних переговорах під час "дійсно позитивних" переговорів "майже у всіх аспектах", причому делегація США заявила, що 90% питань між двома сторонами було вирішено", – пише ЗМІ.

Зазначається, що окремо обговорювалися питання створення гарантій безпеки для України за зразком статті 5 НАТО, які мають захистити країну від можливих подальших актів російської агресії. 

Також додають, що американська сторона заявила, що Росія може погодитись на вступ України до Європейського Союзу.

Президент США Дональд Трамп, за даними джерел, "задоволений" прогресом, досягнутим на переговорах. Робочим групам передали частину роботи для вдосконалення пропозицій. Деякі розбіжності поки залишаються щодо питань території та суверенітету.

Переговори про припинення вогню між Україною та РФ у Берліні

  • 14 грудня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Берліна, де того ж дня відбувся перший раунд перемовин української делегації з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.
  • Другий раунд пройшов у понеділок.
  • На боці України в перемовинах про припинення вогню між Україною та РФ також взяв участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На зустрічі були присутні Умєров, начальник Генерального штабу Міноборони України Андрій Гнатов, перший заступний глава МЗС Сергій Кислиця та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз. З американського боку, крім Віткоффа та Кушнера, взяв участь верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.
  • За підсумками кількагодинної розмови у неділю Віткофф зазначив, що представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо та досягли "значного прогресу".
  • Президент Володимир Зеленський назвав сьогоднішні переговори з американською делегацією непростими, але продуктивними.
﻿
