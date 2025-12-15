Головне за понеділок, 15 грудня: 140 боєзіткнень, перемовини в Берліні, підрив "Варшавянки"

Бойові дії на Донеччині, 140 бойових зіткнень, ворожі обстріли, підрив підводного човна РФ у Новоросійську. Яким запам’ятається 1391-й день повномасштабної війни.

Підводні дрони Служби безпеки України "Sub Sea Baby" уперше в історії підірвали російську субмарину класу 636.3 "Варшавянка".

"Служба безпеки України провела чергову унікальну спецоперацію та влаштувала морську "бавовну" у порту Новоросійська. Вперше в історії підводні дрони "Sub Sea Baby" підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО – Kilo). Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу", – зазначають у відомстві.

Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.

На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України. Вартість підводного човна класу "Варшавянка" становить близько 400 млн доларів США. З огляду на запроваджені міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 млн доларів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 грудня кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 140.

Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби відбулась на Покровському (36) напрямку. Активні бойові дії тривали також на Олександрівському (20) та Костянтинівському (19) напрямках.

Далекобійні дрони ЦСО “А” СБУ втретє уразили нафтовидобувні платформи компанії “Лукойл-Нижневолжскнефть” у Каспійському морі, повідомили співрозмовники редакції.

Цього разу удару зазнала платформа на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна. Внаслідок атаки безпілотників СБУ було пошкоджено критично важливе обладнання об’єкта, виробничі процеси зупинені.

Перші дві атаки бійці СБУ провели 11 і 12 грудня. Тоді під удар потрапили нафтовидобувні платформи імені Філановського та Корчагіна.

Сили оборони у ніч на 15 грудня завдали ударів по стратегічному об'єкту РФ – Астраханському газопереробному заводу. Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження.

Астраханський ГПЗ – одне із ключових підприємств російської нафтогазової галузі. Завод, зокрема, щороку виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства воєнно-промислового комплексу РФ.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на закритті Німецько-українського економічного форуму у Берліні назвав сьогоднішні переговори з американською делегацією непростими, але продуктивними.

"Вчора і сьогодні тут, в Берліні, відбулись наші консультації з американською стороною... У нас завжди такі розмови, вони непрості, скажу вам чесно, але розмова була продуктивна, багато, дуже багато деталей і важливо, щоб мир став достойним. Для нас це важливо", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що потрібно зустрічатись, працювати для створення достойних умов для завершення війни.

Європейські лідери оприлюднили заяву за результатами дводенних перемовин між США, Україною та європейськими партнерами.

Підписанти погодилися підтримати будь-які рішення Володимира Зеленського щодо конкретних питань.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну групу дітей віком від 11 до 17 років, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед врятованих дітей – одинадцятирічний хлопець, якого разом із батьком російські силовики тримали у відділку поліції через відмову оформлювати російські документи та віддавати дитину до окупаційної школи. Родині 16-річної та 13-річної сестер також погрожували позбавленням батьківських прав та виписували штрафи через відмову ходити до російської школи. Водночас діти таємно продовжували вчитися онлайн в українській школі.

Повернення відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine". Наразі діти перебувають у центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу.

