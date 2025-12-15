Понівечені фермерське господарство та ЛЕП, загинула людина: наслідки обстрілів РФ по Дніпропетровщині

Ворог атакував Нікопольський район, Павлоград та Синельниківщину.

Російська армія вкотре здійснила обстріли громад Дніпропетровської області. Загинула людина, є пошкодження будинків і господарств.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА В'ячеслав Гайваненко.

"Внаслідок артобстрілу на Нікопольщині загинув 53-річний чоловік. Співчуття рідним і близьким", – ідеться у повідомленні.

Окрім артилерії, протягом дня агресор застосовував по району FPV-дрони. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.

Пошкоджені інфраструктура, 3 приватні будинки, господарська споруда і гараж, легковики, лінії електропередач.

Павлоград і Тернівку ворог атакував дронами. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура.

Влучання БпЛА зафіксовані по Синельниківщині – Миколаївській та Покровській громадах. Там виникли пожежі. Понівечені фермерське господарство, авто, зачепило лінії електропередач.

У Грушівській громаді Криворізького району через ворожий FPV-дрон пошкоджений магазин.