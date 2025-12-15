Мешканці Дніпропетровщини постраждали через атаки РФ (доповнено)

Упродовж доби російська армія атакувала Дніпропетровщину. Поранені люди. Над областю збили 22 БпЛА.

Про це у телеграмі написав в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко. А в ДСНС уточнили, що серед постраждалих є рятувальник.

На Синельниківщині ворог атакував Миколаївську громаду. Застосував БпЛА. Постраждали двоє чоловіків – 29 і 42 років. Сталися пожежі. Понівечена інфраструктура.

Доповнення. Унаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури, виникла пожежа. Під час її ліквідації російські війська завдали повторного удару. Поранень зазнали рятувальник і працівник підприємства. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.

Фото: ДСНС наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

Безпілотниками російська армія атакувала і Павлоград та П'ятихатки. Виникли займання. Пошкоджень зазнали інфраструктура і транспортне підприємство. Наслідки ще з'ясовуються.

По Нікопольщині агресор вдарив з РСЗВ "Град". Поцілив по Марганецькій громаді.

За уточненими даними, через атаку на район вчора вдень постраждали троє людей: 19-річний хлопець, жінка 51 року та 55-річний чоловік. Всі лікуються амбулаторно.