Мешканці Дніпропетровщини постраждали через атаки РФ (доповнено)

Над Дніпропетровщиною збили 22 БпЛА.

Мешканці Дніпропетровщини постраждали через атаки РФ (доповнено)
наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: ДСНС

Упродовж доби російська армія атакувала Дніпропетровщину. Поранені люди. Над областю збили 22 БпЛА.

Про це у телеграмі написав в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко. А в ДСНС уточнили, що серед постраждалих є рятувальник. 

На Синельниківщині ворог атакував Миколаївську громаду. Застосував БпЛА.  Постраждали двоє чоловіків – 29 і 42 років. Сталися пожежі. Понівечена інфраструктура. 

Доповнення. Унаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури, виникла пожежа. Під час її ліквідації російські війська завдали повторного удару. Поранень зазнали рятувальник і працівник підприємства. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.

наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: ДСНС
наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

Безпілотниками російська армія атакувала і Павлоград та П'ятихатки. Виникли займання. Пошкоджень зазнали інфраструктура і транспортне підприємство. Наслідки ще з'ясовуються.

По Нікопольщині агресор вдарив з РСЗВ "Град". Поцілив по Марганецькій громаді. 

За уточненими даними, через атаку на район вчора вдень постраждали троє людей: 19-річний хлопець, жінка 51 року та 55-річний чоловік. Всі лікуються амбулаторно.
