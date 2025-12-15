Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Поліцейські з волонтером евакуювали матір із малолітнім сином із Херсона

У кварталі, де мешкала сім’я, давно немає світла і зв’язку.

Фото: Поліція Херсонщини

Співробітники поліції разом із волонтером врятували ще одну родину у Херсоні

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“З найбільш небезпечного району міста вони евакуювали 35-річну жінку та її шестирічного сина, які до останнього не наважувалися залишити рідний дім”, - йдеться у повідомленні.

У кварталі, де мешкала сім’я, давно немає світла і зв’язку, крім того російські дрони цілодобово вишукують людей і автотранспорт. Також окупанти обстрілюють із реактивної та ствольної артилерії житлові будинки та розташовані поруч об’єкти критичної інфраструктури.

Операцію з порятунку родини підготували поліцейські разом із волонтером, вони відстежували обстановку, чекали на відносне затишшя та продумали маршрут до дрібниць.

 На броньованому автомобілі правоохоронці вивезли матір із дитиною та доправили у безпечніше місце.
﻿
