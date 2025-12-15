​Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень від початку доби відбулась на Покровському напрямку

Активні бойові дії тривали також на Олександрівському та Костянтинівському напрямках.

Станом на 22:00 15 грудня відбулося 140 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні держава-терорист завдала 60 авіаційних ударів, скинувши 149 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3445 дронів-камікадзе та здійснили 3328 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 105 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно–Слобожанському напрямку: в районі Приліпки та в напрямку Обухівки.

Ворог один раз намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в районі Піщаного, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 11 російських атак. Ворог наступав у районах Новоселівки, Середнього, Зарічного та у бік населених пунктів Дробишеве й Лиман. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Дронівки та Сіверська.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбили 19 ворожих атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Новопавлівки Іванопілля, Софіївки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 36 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине, Торецьке, Білицьке й Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 102 особи убитими та пораненими. Наші воїни знищили бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної техніки, шість одиниць спеціальної техніки, один мотозасіб, 22 безпілотні літальні апарати, дві артилерійські системи; уразили танк, шість артилерійських систем, три автомобілі, 13 укриттів особового складу та два склади боєприпасів противника.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 20 ворожих атак поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Солодке, Єгорівка та в напрямку Олексіївки. Ще одне боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаудару по Гаврилівці.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в напрямках Гуляйполя, Добропілля та Варварівки. Противник завдавав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку противник тричі наступав у бік Новоандріївки, Павлівки та в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку одна спроба окупантів наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівки закінчилась невдачею.