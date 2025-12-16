У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Суспільство

У військовій частині на Київщині викрили фейкові виплати стороннім на 15,5 млн гривень

Частина наразі тимчасово дислокується на Донеччині, проте "паперові" військові живуть на Київщині, дехто навіть знаходиться в розшуку ТЦК

У військовій частині на Київщині викрили фейкові виплати стороннім на 15,5 млн гривень
Фото: ДБР

У військовій частині на Київщині викрили масштабну злочинну схему привласнення бюджетних коштів, організовану військовими посадовцями та цивільними.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань

"Частина наразі тимчасово дислокується на Донеччині, проте «паперові» військові живуть на Київщині, дехто навіть знаходиться в розшуку ТЦК", - йдеться в повідомленні. 

За даними слідства, бухгалтер військової частини знаходив цивільних, яким обіцяв роботу в частині. "Клієнти" надавали йому пакет документів і в тому числі свої банківські картки та персональні платіжні дані. На їх рахунки щомісяця надходили фіктивні виплати та додаткові винагороди у 100 тис. гривень. При цьому бухгалтер офіційно нікого не оформлював, але невелику частину виплат віддавав нібито "за користування картками".

Для реалізації схеми дані "бійців" штучно вносилися до бухгалтерських відомостей, які передавалися до банківської установи. При цьому вони не перебували у списках особового складу військової частини.

Внаслідок таких протиправних дій державі завдано збитків на 15,5 мільйона гривень.

Наразі п’яти «клієнтам» повідомлено про підозру: заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України); пособництві перевищенню військовою службовою особою службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкції статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі.

По бухгалтеру відкрито окреме провадження.

Ще трьом цивільним, які скористалися схемою, готуються підозри.
﻿
