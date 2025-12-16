Україна підписала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії

Під час дипломатичної конференції високого рівня в Гаазі міністр закордонних справ Андрій Сибіга підписав від імені України Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії.

За інформацією МЗС, Сибіга наголосив, що питання відповідальності Росії потребує системної та довготривалої роботи.

«Досягнення справедливості – це командна гра, а також гра "в довгу". І ми успішно просуваємося на цьому шляху. Росія та росіяни мають бути покарані та мають заплатити за свої злочини», — підкреслив міністр.

Загалом Конвенцію підписали 35 держав, що стало рекордним показником для таких міжнародних документів.

Сибіга зазначив, що створення ефективних міжнародних механізмів притягнення Росії до відповідальності та забезпечення відшкодування завданих збитків є одним із ключових завдань на цьому етапі. За його словами, справедливість залишається невід’ємною складовою реального й тривалого миру для України.

Підписана Конвенція стала третім базовим елементом міжнародної інфраструктури відповідальності Росії поряд зі Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України та Реєстром збитків.

Документ передбачає створення Компенсаційної комісії як незалежного міжнародного органу в межах інституційної системи Ради Європи. Комісія розглядатиме заяви про відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих міжнародно протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти України, а також визначатиме розмір компенсації в кожному окремому випадку.

Комісія працюватиме на основі Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, який уже функціонує та приймає заяви від громадян через вебпортал «Дія». Після запуску Компенсаційної комісії перехід від Реєстру організують таким чином, щоб забезпечити безперервність процесу. Комісія стане правонаступником Реєстру разом із його цифровою платформою та масивом даних.

Заяви, які зараз подають до Реєстру та надалі розглядатиме Комісія, охоплюють понад 40 категорій збитків, втрат і шкоди, завданих з 24 лютого 2022 року в межах міжнародно визнаних кордонів України. Подати такі заяви можуть фізичні особи, юридичні особи, держава Україна, а також регіональні й місцеві органи влади та державні або підконтрольні установи.

Водночас Україна разом із партнерами продовжує роботу над третім елементом компенсаційного механізму — створенням компенсаційного фонду, який забезпечить практичне виконання рішень Компенсаційної комісії.