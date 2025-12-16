"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
ГоловнаСуспільствоПодії

Україна підписала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії

До цієї конвенції приєдналися загалом 35 держав.

Україна підписала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії
Андрій Сибіга підписує Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії
Фото: МЗС України

Під час дипломатичної конференції високого рівня в Гаазі міністр закордонних справ Андрій Сибіга підписав від імені України Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії.

За інформацією МЗС, Сибіга наголосив, що питання відповідальності Росії потребує системної та довготривалої роботи.

«Досягнення справедливості – це командна гра, а також гра "в довгу". І ми успішно просуваємося на цьому шляху. Росія та росіяни мають бути покарані та мають заплатити за свої злочини», — підкреслив міністр.

Загалом Конвенцію підписали 35 держав, що стало рекордним показником для таких міжнародних документів.

Сибіга зазначив, що створення ефективних міжнародних механізмів притягнення Росії до відповідальності та забезпечення відшкодування завданих збитків є одним із ключових завдань на цьому етапі. За його словами, справедливість залишається невід’ємною складовою реального й тривалого миру для України.

Підписана Конвенція стала третім базовим елементом міжнародної інфраструктури відповідальності Росії поряд зі Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України та Реєстром збитків.

Документ передбачає створення Компенсаційної комісії як незалежного міжнародного органу в межах інституційної системи Ради Європи. Комісія розглядатиме заяви про відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих міжнародно протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти України, а також визначатиме розмір компенсації в кожному окремому випадку.

Комісія працюватиме на основі Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, який уже функціонує та приймає заяви від громадян через вебпортал «Дія». Після запуску Компенсаційної комісії перехід від Реєстру організують таким чином, щоб забезпечити безперервність процесу. Комісія стане правонаступником Реєстру разом із його цифровою платформою та масивом даних.

Заяви, які зараз подають до Реєстру та надалі розглядатиме Комісія, охоплюють понад 40 категорій збитків, втрат і шкоди, завданих з 24 лютого 2022 року в межах міжнародно визнаних кордонів України. Подати такі заяви можуть фізичні особи, юридичні особи, держава Україна, а також регіональні й місцеві органи влади та державні або підконтрольні установи.

Водночас Україна разом із партнерами продовжує роботу над третім елементом компенсаційного механізму — створенням компенсаційного фонду, який забезпечить практичне виконання рішень Компенсаційної комісії.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies