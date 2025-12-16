Номенклатура та кількість озброєння, яка виробляється сьогодні в РФ та залучається через союзників, - не лише для продовження війни з Україною. Зараз у російської пропаганди новий ворог - це Європа.

Росія не збирається припиняти війну. Номенклатура та кількість озброєння, яка виробляється сьогодні в РФ та залучається через союзників свідчить про наміри продовження війни не лише з Україною.

Про це представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов говорив під час форуму "Ветерани як новий політичний суб'єкт: правила взаємодії для повоєнної України" 16 грудня у Києві, передає кореспондент LB.UA.

"Росія зазнає великих втрат - не лише прямих втрат на полі бою, про які повідомляє ГШ, але й втрат у економіці від недоотриманих від продажу нафти та нафтопродуктів прибутків. Наприклад, від експорту нафти РФ отримала 160 млрд доларів у 2025 році, а у 2024 році було 195 млрд. Ліквідні резерви: 42 млрд у 2025 році, 56 - у 2024-му, а у 2023-му було 89", - описав він ситуацію.

Попри це, витрати на оборонку Росії зростають. Це, на думку Юсова, є пірамідою, яка тримається, поки точиться війна, але "нічим хорошим для російської економіки не завершиться". І плани Росії окупацією України не обмежуються.

"У намірах путінської Росії немає згортати цей військовий маховик - в контексті витрат на оборонку і «ванюшок», яких продовжують рекрутувати, і в контексті виробництва зброї. І йдеться далеко не лише про війну з Україною: та номенклатура озброєння та кількість, яка виробляється сьогодні в РФ та залучається через союзників, - це не лише для продовження війни з Україною", - заявив представник ГУР.

На його думку, НАТО та ЄС дедалі окресленіше відчувають загрозу і починають до неї готуватися. Путін витрачає на неї кошти не лише поточні, а й "майбутнього Росії".

"Її головна карта - карта території. Це велика країна з великою кількістю проблем, зростаючих внутрішніх суперечностей, розв’язання яких поки відкладають через суперполіцейський режим, що все більше нагадує КНДР, і мобілізацію суспільства через пропаганду. Зараз у російської пропаганди новий ворог - це Європа", - зазначив Юсов.

Поки триває внутрішня мобілізація, проблеми і суперечності ще можна ігнорувати, але вони нікуди не зникнуть. Зокрема, все більше розбіжностей серед регіональних еліт, все більшою стає залежність від Китаю.

"Вже самі високопосадовці російські не приховують, що нова роль РФ – сировинна база для сусідніх економік. Це все є, але відбувається за рахунок нашого виснаження", - заявив представник ГУР.

Розпад Росії як держави може не відбутися в найближче десятиліття і Україна повинна відповідно будувати власну стратегію.

"Будь-які сценарії повинні бути розглянуті і вільний світ має робити все можливе, щоб він (сценарій розпаду РФ, - Ред.) реалізувався, але жити ми повинні так, що завтра це не відбудеться. І з розумінням, що через п’ять-десять років нашим сусідом може лишатись застаріла недорозвинена імперія з агресивними намірами", - впевнений Юсов.