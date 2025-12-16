Під прикриттям туману ворог спробував атакувати, застосувавши до 10 одиниць бронетехніки та кілька десятків піхотинців.

Військові 46 окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ знищили механізовану колону окупантів на Покровському напрямку.

Про це ДШВ повідомила у фейсбуці.

"У смузі відповідальності 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ противник здійснив чергову спробу масованого штурму з використанням броньованої техніки. Під прикриттям туману ворог спробував атакувати позиції нашої бригади, застосувавши до 10 одиниць броньованої техніки та декілька десятків своїх піхотинців. Проте рух противника було завчасно виявлено. Завдяки злагодженій роботі наших інженерів, артилеристів, підрозділів безпілотних систем разом з суміжними підрозділами штурм вдалося відбити", - йдеться у повідомленні.

У бою було знищено два вооржі танки, два БМП, один МТЛБ та два квадроцикли, а також було уражено одну бойову броньовану машину та один автомобіль росіян. Крім того, було знищено 49 окупантів, ще п'ять - поранено.