Країни східного флангу НАТО домовилися посилювати оборону кордонів на тлі війни Росії проти України

Держави розвиватимуть для цього свої спроможності.

У столиці Фінляндії відбувся перший саміт країн східного флангу ЄС, присвячений безпеці та захисту зовнішніх кордонів ЄС і східного флангу НАТО, пише агенція РАР.

У зустрічі взяли участь представники Польщі, Фінляндії, Швеції, Литви, Латвії, Естонії, Румунії та Болгарії.

Під час спільної пресконференції з іншими лідерами польський прем’єр Дональд Туск наголосив, що Польща відіграє ключову роль у системі європейської та євроатлантичної безпеки, зокрема захищаючи східний кордон НАТО та зовнішній кордон Євросоюзу з Росією і Білоруссю.

«Ми захищаємо зовнішній кордон Європейського Союзу з Росією та Білоруссю, використовуючи при цьому інструменти ЄС», — заявив Дональд Туск.

Глава польського уряду також підкреслив, що Європа усвідомила спільну відповідальність за оборону східного напрямку.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що країни-учасниці саміту працюватимуть над створенням оборони східного флангу ЄС як флагманського проєкту. До цієї ініціативи можуть долучатися всі держави-члени Євросоюзу.

«Із задоволенням оголошую, що Фінляндія готова взяти на себе роль провідної країни разом із Польщею та іншими державами східного флангу ЄС у створенні власної оборони», — заявив Орпо.

За підсумками зустрічі учасники погодили та ухвалили Спільну декларацію. Документ передбачає спільну роботу над формуванням єдиної концепції оборони східного кордону ЄС і НАТО.

У декларації зазначається, що повномасштабна агресія Росії проти України та її наслідки становлять глибоку й довготривалу загрозу безпеці та стабільності Європи. Учасники саміту підкреслили, що без потужної європейської оборонної промисловості неможливо адекватно відповісти на кардинально змінене безпекове середовище.

Ініціатива охоплюватиме розвиток ключових спроможностей, зокрема сухопутних військ, протидії дронам, протиповітряної та протиракетної оборони, захисту кордонів і критичної інфраструктури, військової мобільності та протидії пересуванню ворожих сил.