У Британії ініціювали термінову перевірку через іноземне втручання в політику

Приводом для перевірки стало ув’язнення колишнього лідера партії Reform UK Натана Ґілла, який поширював проросійські наративи.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер санкціонував проведення термінового перегляду масштабів іноземного втручання у британську політику, пише Sky News.

Перевірку оголосили напередодні можливих змін законодавства, які мають посилити правила пожертв політичним партіям і фінансування виборчих кампаній.

Міністри ініціювали прискорене розслідування чинних фінансових правил, які регулюють політичні донати і захист виборчого процесу. Звіт за підсумками перевірки планують оприлюднити наприкінці березня. Очолить розслідування колишній постійний секретар департаменту з питань Brexit Філіп Райкрофт.

Приводом для перевірки стало ув’язнення Натана Ґілла, колишнього лідера партії Reform UK. Він визнав, що отримував десятки тисяч фунтів готівкою за поширення проросійських заяв у медіа та в Європейському парламенті. За даними слідства, деякі фігуранти цієї справи мали прямі зв’язки з російським диктатором Володимиром Путіним.

Очікується, що результати розслідування можуть стати підставою для змін до виборчого законопроєкту, який уряд планує внести цієї весни. Потенційні нововведення вже викликали гостру політичну дискусію.

Серед можливих змін — обмеження пожертв у криптовалютах. Лідер Reform UK Найджел Фарадж раніше заявляв, що такий крок стане прямою атакою на його партію. Також уряд розглядає можливість запровадження регулювання пожертв аналітичним центрам, які нині перебувають поза межами чинного контролю, та посилення правил щодо іноземних донатів.

Наразі іноземні донори фактично можуть фінансувати британські партії через дочірні компанії, зареєстровані у Британії. Уряд уже пообіцяв посилити боротьбу з так званими «фірмами-оболонками», а нова перевірка має деталізувати механізми такого контролю.

Розслідування також може охопити фінансування «фабрик тролів» — мереж закордонних акаунтів у соцмережах, які держави використовують для впливу на громадську думку в межах дезінформаційних кампаній.

Водночас у межах перевірки можуть опинитися фінансові справи і пожертви на користь депутатів від Лейбористської партії. Особи, згадані у звіті, потенційно можуть зіткнутися з дисциплінарними наслідками.

Уряд також окремо згадав справу Крістін Лі — юристки, яку у Британії звинувачують у прихованій роботі на користь Комуністичної партії Китаю.

Опозиційні партії вже заявляють, що перевірка може стати спробою змінити правила фінансування на користь лейбористів. Критики також звертають увагу на обіцянки уряду знизити виборчий вік до 16 років та скасування окремих мерських виборів через реформу місцевого самоврядування.

Перевірка передбачає залучення лідерів усіх політичних партій до «поглибленої оцінки чинних фінансових правил і запобіжників» та підготовки рекомендацій для зменшення ризиків іноземного політичного впливу. Водночас розслідування не має повноважень змушувати політиків давати свідчення.

Умови перевірки прямо виключають аналіз обставин навколо референдуму щодо Brexit. Райкрофт має зосередитися на «більш сучасних» кейсах, без визначення конкретної початкової дати.

12-тижневий термін розслідування та відсутність законодавчих повноважень можуть ускладнити виявлення нових випадків хабарництва чи корупції на рівні, достатньому для публічного оприлюднення.

Звіт планують опублікувати наприкінці березня — за п’ять тижнів до місцевих виборів, на яких Reform UK, за прогнозами, може показати високий результат. Це вже викликає питання щодо політичної доцільності обраних термінів.